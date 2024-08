Facebook va facturer la commission de 30% d'Apple aux annonceurs

Le groupe Meta est dans la même position que Spotify et Epic Games en ce qui concerne la commission de 30% de l'App Store, il y a un refus systématique de se soumettre à cette taxe décrite comme étant abusive. La dernière idée de Meta pour esquiver la taxe, c'est de l'ajouter aux paiements que font les annonceurs qui veulent publier des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram !

Meta va faire payer les annonceurs pour ne plus avoir à subir les 30% d'Apple

Facebook a annoncé qu'à partir de la fin de ce mois, Apple commencera à imposer directement une commission de 30% sur les annonces promues sur ses plateformes iOS, notamment sur Facebook et Instagram. Cette décision marque un tournant pour les annonceurs qui utilisent ces plateformes pour atteindre leur public cible, entraînant des coûts additionnels non négligeables depuis des années, Meta a tenté d'éviter les frais imposés par Apple, cherchant des alternatives pour maintenir ses coûts publicitaires compétitifs. Cependant, dans un changement de stratégie, Meta se conforme désormais aux exigences d'Apple pour éviter de supprimer l'option de promotion payante sur ses applications, une fonctionnalité cruciale pour de nombreux annonceurs.



Les annonceurs se retrouvent à la croisée des chemins, avec la possibilité d'éviter ces frais supplémentaires en procédant à des paiements via les sites web de Facebook et Instagram. Toutefois, l'expérience d'achat intégrée, particulièrement appréciée sur les appareils iOS, demeure un facteur attractif malgré l'augmentation des coûts.

Ce système sera déployé en premier pour les utilisateurs américains des applications Meta, avec des plans d'expansion à d'autres pays au cours de l'année. Cette étape s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Meta et Apple, exacerbées par l'expansion des activités publicitaires d'Apple et l'introduction de la fonctionnalité de transparence du suivi des applications, qui a eu un impact négatif sur les revenus publicitaires de Meta.



Malgré ces défis, Meta a affiché une résilience impressionnante, réussissant à tripler son profit au dernier trimestre et annonçant son premier dividende. Cette performance témoigne de la capacité de l'entreprise à s'adapter et à prospérer, même face à des obstacles réglementaires et des changements de politique significatifs.



Source



Télécharger l'app gratuite Facebook