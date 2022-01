Fanhouse teste une nouvelle méthode pour contourner la commission de 30% de l'App Store

Alexandre Godard

Fanhouse était depuis des mois dans une guerre juridique avec Apple au sujet de la commission de 30% pratiquée sur l'App Store. Étant donné qu'il est impossible via l'application de rediriger les paiements vers un site web, Fanhouse propose à ses utilisateurs de "payer 50% moins cher" en passant directement par le site. Ingénieux ou dangereux ?

Fanhouse contre-attaque

Fanhouse, que l'on peut facilement comparé à OnlyFans, est une application qui permet à des créateurs de contenu de partager des photos et vidéos uniquement visibles si vous payez l'abonnement en échange. Une application disponible sur iOS et qui doit donc se soumettre comme toutes les autres aux règles de l'App Store dont la fameuse commission de 30% qui fait tant débat.



Il y a de cela un peu plus de huit mois, nous évoquions la colère des dirigeants de Fanhouse envers Apple avec un refus catégorique de se soumettre à cette règle des 30% jugée injuste en plus de la mise en place d'une action en justice. Pour rappel, Apple avait menacé de retirer l'application de son store en cas de refus prolongé.

Nous voici en janvier 2022 et après de longs mois de silence, place au résultat final. Si Apple semble avoir gagné la bataille, Fanhouse a mis en place une stratégie pour ne pas perdre la face. Comme l'indique The Verge, la co-fondatrice de l'application, Rosie Nguyen, a simplement décidé d'augmenter de 50% le prix des abonnements sur l'app iOS.



Oui vous l'avez bien lu, dorénavant si vous vous abonnez sur Fanhouse, le prix sera 50% plus élevé sur l'application iOS que sur le site web. Si à première vue on peut penser que ce sont les utilisateurs qui finissent par trinquer (et c'est le cas), cette action a pour simple but de décourager celles et ceux qui souhaiteraient s'abonner via iOS.



Il est clair que si vous êtes au courant que le prix est 50% moins cher sur le site web, vous n'allez pas passer par l'application. À voir comment les clients réagiront face à cette initiaitve mais ce qui est sûr, c'est que cela pourrait donner des idées à d'autres. On attend la réponse d'Apple.