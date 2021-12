App Store : Apple cherche une solution pour une commission sur les paiements alternatifs

Epic Games aura la fierté d'avoir réussi à provoquer un changement historique sur l'App Store : celui d'ouvrir la porte aux paiements alternatifs. Suite à la décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers, Apple est dans l'obligation dès le 9 décembre d'autoriser les paiements tiers à tous les développeurs qui le souhaitent.

Apple cherche une solution pour conserver sa commission

Pour Apple et Google, l'App Store et le Play Store sont deux business qui rapportent énormément d'argent, les deux entreprises gagnent chaque année des milliards de dollars sur les achats intégrés, les achats d'applications et les abonnements à renouvellement mensuel. Si cette extraordinaire source de revenu existe depuis le début d'iOS et d'Android, elle est en danger depuis le procès d'Epic Games.

En effet, dès le 9 décembre, Apple n'aura pas d'autres choix que d'autoriser les paiements tiers au sein des applications présentes dans son écosystème, c'est une décision de justice et la firme de Cupertino a l'obligation de s'y soumettre.



Si Apple a tout fait pour retarder l'arrivée des paiements tiers, l'entreprise aurait réalisé depuis plusieurs semaines que la date approche et que le changement va devoir se faire sinon les sanctions financières vont être très lourdes.



L'une des solutions d'Apple serait de conserver la commission, mais via les paiements tiers.

Mettre en place une commission sur un système de paiement "maison" est un jeu d'enfant puisque tout est géré par Apple de A à Z, cependant prélever une commission sur un système de paiement qui appartient à une entreprise concurrente, cela devient nettement plus délicat.

Du côté d'Apple ce procédé est extrêmement séduisant puisque cela permettrait de limiter les pertes de l'intégration des paiements tiers, de plus la juge Yvonne Gonzalez Rogers n'a pas interdit aux deux géants californiens d'imposer une commission sur les systèmes de paiements externes. La seule chose qui a été exigée, c'est de mettre fin à cet abus de position qui consiste à ne proposer qu'un mode de paiement aux utilisateurs d'iOS et d'Android !



Pour convenir d'une commission sur des paiements tiers, Apple devra obligatoirement conclure des partenariats avec des sociétés de paiements comme PayPal, Amazon Pay, Paylib, Skrill, Masterpass... Il faudra une coopération entre les deux entreprises.

Cela pourrait aussi annoncer un choix restreint dans les alternatives de paiements pour les développeurs, on imagine qu'Apple interdira un paiement tiers qui n'a pas accepté de mettre en place une commission "spécial App Store".

Du côté de Google, on est plus avancé sur le sujet

Comme Apple, Google n'est pas prêt à abandonner les revenus qu'apporte le Play Store. La firme de Mountain View sait très bien que l'ouverture aux paiements tiers va provoquer une baisse phénoménale de ses recettes, c'est pour cela que l'entreprise souhaite imposer elle aussi une commission obligatoire.

Google semble plus avancer sur le sujet puisque l'entreprise a annoncé prendre 11% sur toutes les transactions qui ne seront pas réalisés par le moyen de paiement par défaut du Play Store.

Un risque de perte financière pour les développeurs ?

Si ce système se met en place sur l'App Store et le Play Store, en tant que consommateur rien ne changera pour nous. Par contre, pour les développeurs qui pensaient profiter des paiements tiers pour récupérer de plus gros gains, ça va être la douche froide.

En effet, quand l'un de leurs utilisateurs paiera un achat intégré, avant de recevoir l'argent, Apple ou Google prendra une commission, mais aussi le propriétaire de la solution de paiement alternative. Vous vous doutez bien que PayPal, Skrill, Masterpass et compagnie ne vont pas faire cela gratuitement !

Résultat, au lieu d'une seule commission, le développeur se retrouvera avec deux commissions...



Finalement, "le bon plan" du paiement tiers pourrait rapidement devenir moins intéressant que le système classique de l'App Store et du Play Store.