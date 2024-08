Voici comment Apple va sécuriser les paiements alternatifs

C'est désormais officiel, Apple va ouvrir les vannes du sideloading à partir d'iOS 17.4. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, cela signifie qu'Apple va permettre aux utilisateurs de télécharger des applications qui n'ont pas été vérifiées par les équipes de l'App Store. Le risque d'arnaque, de plagiat d'application officiel, de paiement alternatif douteux... vont maintenant toucher les clients Apple en Europe. Toutefois, si Apple ne peut rien faire face à cette situation, l'entreprise compte bien protéger et avertir ses utilisateurs des dangers potentiels du Sideloading, mais aussi des paiements alternatifs.

Apple va étiqueter les applications non vérifiées

Depuis toujours, l'App Store a été un environnement sécurisé et respectueux de votre vie privée. Pour cela, Apple a engagé une équipe spécialisée qui analyse chaque demande d'ajout dans l'App Store et chaque nouvelle mise à jour, ce qui permet de s'assurer que l'application ne posera aucun problème à l'utilisateur. Cependant, cette approche qui a toujours été bénéfique et positive pour les utilisateurs va bientôt changer en Europe suite aux récentes décisions de la Commission européenne.



Dès iOS 17.4, les utilisateurs européens vont pouvoir télécharger des applications tierces dans des stores qui ne sont pas contrôlées par Apple. Cela signifie toutefois de bonnes choses : des prix peut-être plus compétitifs, des règles moins strictes qui donneront plus de liberté aux développeurs...

Face aux dangers du sideloading et aux paiements alternatifs, Apple a expliqué officiellement comment les utilisateurs seront avertis pour éviter de se retrouver face à un système de paiement douteux. L'objectif de l'entreprise ne sera plus de bloquer (car elle ne peut plus), mais d'informer, de prévenir et de protéger les utilisateurs avant qu'ils ne fassent une erreur.



Voici comment Apple va procéder avec les paiements alternatifs :

Étiquettes de page de produit de l'App Store - Apple va prévenir les utilisateurs sur l'App Store que l'application qu'ils s'apprêtent à télécharger utilise des systèmes de paiement alternatif à celui de l'App Store.

- Apple va prévenir les utilisateurs sur l'App Store que l'application qu'ils s'apprêtent à télécharger utilise des systèmes de paiement alternatif à celui de l'App Store. Renforcement du processus d'examen des applications - l'objectif ici sera de vérifier que les développeurs communiquent avec précision les informations sur les transactions qui utilisent d'autres systèmes de paiement.

- l'objectif ici sera de vérifier que les développeurs communiquent avec précision les informations sur les transactions qui utilisent d'autres systèmes de paiement. Information de divulgation dans l'application - cette information permettra aux utilisateurs de savoir quand ils ne font plus de transactions avec Apple et quand un développeur leur demande de faire des transactions à l'aide d'un autre système de paiement.

- cette information permettra aux utilisateurs de savoir quand ils ne font plus de transactions avec Apple et quand un développeur leur demande de faire des transactions à l'aide d'un autre système de paiement. Extension de la portabilité des données sur le site "Data & Privacy" d'Apple - où les utilisateurs de l'UE peuvent récupérer de nouvelles données sur leur utilisation de l'App Store et les exporter à un tiers autorisé.

Apple a également informé que certaines fonctionnalités propres à Apple et à son App Store ne seront pas disponibles dans les applications tierces, c'est le cas par exemple du partage familial ou pour signaler un problème.