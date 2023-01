Apple TV+ : voici la date de lancement de la saison 3 de Ted Lasso (+ des trailers)

Vous faites partie des abonnés Apple TV+ impatients de découvrir la suite des aventures du coach Ted Lasso ? Bonne nouvelle, vous allez bientôt pouvoir profiter des nouveaux épisodes de la série la plus populaire d'Apple TV+. L'équipe du service de streaming a dévoilé cette nuit le lancement approximatif de la saison 3 de Ted Lasso.

Découvrez les dernières informations sur la saison 3

Il y a quelques heures, la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association avait lieu aux États-Unis. Ce rendez-vous annuel a été l'occasion pour Apple TV+ de dévoiler une information très précieuse pour les fans de la série Ted Lasso. En effet, le service de streaming a déclaré prévoir de lancer la saison 3 de sa série à succès... au printemps !

Les abonnés Apple TV+ auront la diffusion dans un format d'un épisode par semaine comme ça a été le cas pour la première et seconde saison.

Au-delà de la date approximative de disponibilité, l'équipe d'Apple TV+ n'a communiqué aucune information supplémentaire sur ce qui se prépare pour la saison 3 de Ted Lasso.



Parmi les autres annonces, on retrouve plusieurs bandes-annonces qui ont été publiées sur YouTube cette nuit. Il y a Shrinking, une comédie créée par Brett Goldstein et Bill Lawrence. Aux côtés d'Harrison Ford dans la distribution principale, on retrouve le personnage de Jason Segel, qui joue un thérapeute d'une honnêteté sans faille.

Apple a aussi publié la bande-annonce de The Reluctant Traveller, une série documentaire qui vous fera voyager dans le monde entier. Il y aura des épisodes à la mer, à la montagne, dans le désert, dans les grandes villes... Au premier plan de la caméra, on retrouvera Eugene Levy, un acteur qui s'est fait connaître dans le monde grâce à son rôle emblématique dans le film American Pie.

Rendez-vous le 24 février !

Dès le 3 février, les abonnés Apple TV+ découvriront la série "Cher Edward", un drame passionnant créé par Jason Katims et qui met en scène l'histoire d'un accident d'avion catastrophique où tous les passagers meurent sauf un garçon de 12 ans.

La série s'annonce perturbante et énigmatique.

Pour finir...

Apple a présenté Hello Tomorrow ainsi que The Big Door Prize.

La première série est avec Billy Crudup qui a déjà brillé sur Apple TV+ dans la série The Morning Show, la série arrivera le 17 février dans le catalogue. Le second programme débarquera au cours du printemps, il racontera l'histoire d'une étrange machine qui va réveiller la curiosité de tout un petit village.