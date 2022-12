Apple TV+ diffuse gratuitement plusieurs séries dont Ted Lasso jusqu'au 3 janvier

Pour les fêtes de fin d'année, Apple TV+ a lancé une promotion spéciale sur certaines de ses plus grandes séries à succès. Jusqu'au 3 janvier 2023, la première saison de The Morning Show, Bad Sisters, Ted Lasso, Prehistoric Planet et Trying est diffusée gratuitement pour tous les utilisateurs. Un excellent moyen de découvrir les programmes originaux du géant américain.

Découvrez Apple TV+ gratuitement

Concrètement, toute personne ayant accès à l'application Apple TV peut regarder l’une des séries citées précédemment, sans abonnement.



L'application Apple TV est disponible sur les appareils Apple comme l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV, les clés Roku, Amazon Fire Stick, les consoles PlayStation et Xbox, les téléviseurs intelligents et d'autres plateformes comme le web.

Pour profiter de l'offre, il suffit d'ouvrir l'application Apple TV sur un appareil compatible, de vous connecter avec votre identifiant Apple et de lancer l’un des programmes éligibles. L'application peut vous inviter à démarrer une version d'essai de TV+, mais vous pouvez l'ignorer : les saisons sont disponibles sans abonnement payant actif ni version d'essai gratuite.



Cela signifie que la première saison des cinq séries Apple susmentionnées est disponible pour tous pendant les vacances de Noël. Dans le cas de Bad Sisters et Prehistoric Planet, qui n'ont actuellement qu'une saison chacune, tous les épisodes sont disponibles gratuitement. Les meilleures d’entre elles sont probablement Ted Lasso et The Morning Show dont les saisons 3 arrivent en 2023.



En temps normal, le catalogue se trouve normalement derrière l’abonnement unique d'Apple TV+ (6,99 €/par mois).



Voilà qui devrait permettre à Apple d’attirer de nouveaux abonnés et qui succède à l’épisode gratuit Peanuts "A Charlie Brown Christmas" qui est disponible gratuitement en streaming jusqu’à ce dimanche 25 décembre.