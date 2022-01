Apple TV+ : plusieurs nominations pour des films et séries aux Golden Globes 2022

Julien Russo

Apple commence bien ce début de 2022 en se faisant déjà remarquer dans l'une des plus prestigieuses cérémonies de remises de prix aux États-Unis : les Golden Globes. Plusieurs créations originales Apple ont été nominées, on retrouve des séries populaires comme Ted Lasso ou encore The Morning Show.

Apple TV+ va être omniprésent aux Golden Globes 2022

Bonne nouvelle pour Apple TV+, alors que le service de streaming rencontre toujours des difficultés pour attirer de nouveaux abonnés, les productions originales arrivent elles à séduire les grandes cérémonies aux États-Unis.

Comme l'ont révélé les nominations 2022 des Golden Globes, Apple va avoir plusieurs films et séries en compétition face à d'autres programmes populaires issus des catalogues de Netflix, HBO, Amazon...



Pour Apple, c'est une bonne nouvelle surtout après l'édition 2021 qui n'a pas été très valorisante pour les créations originales Apple TV+.

Les programmes et acteurs qui sont nominés sont les suivants :

CODA dans la catégorie du "Meilleur film dramatique"

dans la catégorie du "Meilleur film dramatique" Les acteurs Mahershala Ali (Swan Song) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) dans la catégorie du "Meilleur acteur d'un film dramatique"

(Swan Song) et (The Tragedy of Macbeth) dans la catégorie du "Meilleur acteur d'un film dramatique" The Morning Show dans la catégorie de la "Meilleure série télévisée dramatique"

dans la catégorie de la "Meilleure série télévisée dramatique" Jennifer Aniston dans la catégorie de la "Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique"

dans la catégorie de la "Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique" Billy Crudup (The Morning Show), Mark Duplass (The Morning Show) et Brett Goldstein (Ted Lasso) dans la catégorie du "Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un cinéma pour la télévision"

(The Morning Show), (The Morning Show) et (Ted Lasso) dans la catégorie du "Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un cinéma pour la télévision" Ted Lasso dans la catégorie de la "Meilleure série télévisée musicale ou comédie"

dans la catégorie de la "Meilleure série télévisée musicale ou comédie" Jason Sudeikis dans la catégorie du "Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique"

dans la catégorie du "Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique" Hannah Waddingham dans la catégorie de la "Meilleure actrice dans un second rôle dans une série"

Toutes les nominations de la 79e cérémonie des Golden Globes ont été annoncées par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA).



