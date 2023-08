Le placement de produits est excessif dans les séries et films Apple selon une étude

Si vous êtes abonné Apple TV+, vous avez probablement remarqué que dans les séries et films qui sont présents dans le catalogue, il y a une utilisation excessive des produits Apple. On aperçoit des iPhone, des Apple Watch, des Mac, des iPad... dans presque tous les épisodes des contenus Apple. Ce placement de produit agressif se constate dans les créations originales Apple, mais aussi dans d'autres productions qui ne viennent pas d'Apple Studios ni d'un accord avec un tiers pour Apple TV+.

Les iPhone sont partout dans nos séries et films préférés

La guerre de la visibilité entre les marques dans le monde cinématographique et télévisé fait rage depuis des années. Pourtant, selon une récente étude, il semble qu'une marque en particulier domine largement le domaine du placement de produits : Apple. Cette domination n'est pas limitée à ses propres émissions sur Apple TV+. Bien au contraire, les représentants d'Apple réalisent un travail très efficace pour distribuer les produits Apple sur les tournages des autres séries et films.



Avant d'aller plus loin avec les détails de l'étude, il est essentiel de comprendre ce qu'est le placement de produit. Cette technique consiste pour une entreprise à payer pour afficher son produit dans une série ou un film. C'est avantageux pour le studio qui n'a pas besoin d'acheter des produits pour le tournage et c'est surtout bénéfique pour l'entreprise qui profite d'une visibilité bien plus grande qu'un simple spot publicitaire sur une chaîne de TV. Pour faire simple, c'est un accord sur lequel tout le monde est gagnant !

Une étude qui dévoile des chiffres impressionnants

Une récente étude de Merchant Machine a analysé 890 émissions et 2 227 films issus d'un blog spécialisé dans le placement de produits, la conclusion est sans appel. Apple règne en maître. La firme de Cupertino est apparue trois fois plus souvent que son concurrent Dell et 83,6 % plus que Coca-Cola. Ces chiffres témoignent de la puissance d'Apple dans le monde du placement de produits, mais aussi de la volonté de la marque de s'assurer une visibilité optimale auprès du grand public.



De plus, Apple a su s'immiscer dans les plus grands succès cinématographiques. En effet, depuis 2001, les produits Apple sont apparus dans un tiers des films ayant atteint la première place au box-office américain. Une stratégie payante, car Apple peut faire la promotion de ses derniers produits récemment commercialisés ou même remettre en avant de vieux Mac ou iPhone en fonction de l'époque où a lieu l'histoire du film.

Même son de cloche sur Apple TV+

Selon le Wall Street Journal, les chiffres sont tout aussi impressionnants sur les créations originales Apple. Sur 74 épisodes d'Apple TV+, on compte environ 300 iPhone, 120 MacBook et 40 paires d'AirPods. Bien que l'on puisse s'attendre à voir des produits de la marque dans ses propres contenus, la densité de ces apparitions est remarquable.

Des iPhone pour les gentils et des Samsung Galaxy pour les méchants

Quand des studios de production acceptent d'inclure des produits Apple dans des séries ou films, ils doivent suivre les règles strictes d'Apple. Autrement dit, l'acteur doit tenir l'iPhone d'une certaine façon pour que le logo soit visible et surtout... les méchants ont interdiction d'utiliser des produits Apple.



Que ce soit dans les créations originales Apple TV+ ou non, observez bien quels sont les personnages qui utilisent des produits Apple. Vous verrez qu'à chaque fois, les gentils, les héros et sauveurs ont tous des iPhone dès qu'ils passent un appel ou envoient des messages. Toutefois, dès qu'il s'agit d'une personne considérée comme "méchante" dans l'histoire (tueur en série, terroriste...), il possède à chaque fois un smartphone sous Android.



Pourquoi ? Tout simplement parce que Apple contrôle son image de marque, l'entreprise refuse catégoriquement que ses produits soient associés à de mauvais personnages dans les films et séries. Apple veut que ses produits soient associés à des personnes bienveillantes et sympathiques.



La bonne nouvelle, c'est que grâce à iPhoneSoft, vous serez spoilé sur tous les films et séries que vous verrez à partir de maintenant, puisque si vous voyez un acteur avec un iPhone ou un autre produit Apple, vous saurez que ce ne peut pas être lui le méchant dans l'histoire.

Placement de produit dans Ted Lasso

Placement de produit dans How I Met Your Mother

Placement de produit dans The Morning Show

Placement de produit dans Dr House

Placement de produit dans Taken (mais là Liam Neeson n'a pas trop compris le sens du placement de produit)