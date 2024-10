Apple TV+ annonce la saison 2 de Monarch et des séries dérivées

Peu de temps après avoir diffusé la première saison de Monarch : Legacy of Monsters, Apple annonce que sa série basée sur le mythe de Godzilla a été renouvelée pour une saison 2.

Apple TV+ renouvelle Monarch

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui que la série Monsterverse "Monarch : Legacy of Monsters", de Legendary Entertainment, a été renouvelée pour une deuxième saison.

Fort de ce succès "monstrueux", Apple a donc conclu un nouvel accord avec Legendary Entertainment, qui prévoit une deuxième saison de "Monarch : Legacy of Monsters", mais aussi plusieurs séries dérivées basées sur la franchise.



Morgan Wandell, responsable du développement international d'Apple TV+, a été dithyrambique :

Monarch : Legacy of Monsters a laissé une empreinte indélébile dans le cœur, l'esprit et l'imagination des spectateurs du monde entier, grâce au brio de Chris, Matt, Kurt, Wyatt et de l'équipe incroyablement douée et talentueuse des acteurs et des créateurs. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour les téléspectateurs qui auront non seulement la chance de vivre encore plus de sensations fortes dans la deuxième saison, mais aussi d'embarquer pour de nouveaux voyages épiques dans la franchise alors que nous étendons le Monsterverse de Legendary.

L'histoire de Monarch

Après la bataille sans merci entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, et la révélation choquante que les monstres sont réels, "Monarch" suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch.



Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le piège de l'officier de l'armée Lee Shaw (interprété par Kurt Russell et Wyatt Russell), dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, lorsque Monarch est menacé par ce que Shaw sait.



Cette saga dramatique, qui s'étend sur trois générations, révèle des secrets enfouis et la façon dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.



La prochaine saison de "Monarch : Legacy of Monsters" est produite par les co-créateurs Chris Black et Matt Fraction, Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures, ainsi que Matt Shakman, Andrew Colville et Jen Roskind. Hiro Matsuoka et Takemasa Arita assurent la production exécutive pour le compte de Toho Co. Ltd, propriétaire du personnage de Godzilla. Toho a concédé les droits à Legendary Entertainment pour "Monarch : Legacy of Monsters" dans le cadre de leur relation de longue date avec la franchise cinématographique.



La première saison de "Monarch : Legacy of Monsters" est entièrement disponible en streaming sur Apple TV+.