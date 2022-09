Insolite : Ted Lasso et l'AFC Richmond seront dans FIFA 23 ! (officiel)

Depuis toujours, FIFA propose de jouer avec des joueurs et des équipes de foot réelles (même si les noms ne le sont pas toujours comme pour la Juventus ces dernières années). Pour la première fois, le célèbre jeu de EA Sports va proposer aux joueurs une équipe fictive tout droit sortie d'une série TV à succès !

L'AFC Richmond de Ted Lasso dans FIFA 23

Comme beaucoup d'entreprises qui ont collaboré avec la série Ted Lasso, EA Sports souhaite profiter du succès du contenu original d'Apple pour générer plus de ventes de FIFA 23 sur les consoles et PC. Les équipes du jeu qui sont chargées de modéliser les joueurs et les coachs ont pris du temps ces dernières semaines pour créer un "Ted Lasso" virtuel ainsi que l'équipe AFC Richmond.



Les joueurs de FIFA 23 pourront sélectionner l'AFC Richmond pour jouer des matchs contre de vraies équipes de Premier League et d’autres championnats à travers l'Europe et le reste du monde.

Les rumeurs sur cette collaboration ont commencé hier, plusieurs tweets qui ne l'officialisaient pas, sous-entendaient que L'AFC Richmond pourrait être dans FIFA 23 suite à un accord inédit et exclusif entre Apple et EA Sports.

Aujourd'hui, le compte officiel d'EA Sports FIFA a annoncé la collaboration en tweetant :

Crois le. #FIFA23 ×@TedLasso

Il a prouvé qu'il appartient au jeu, maintenant Ted Lasso et @AFCRichmond sont jouables dans FIFA 23 à partir du 30 septembre.

Comme l'explique EA Sports sur son site, vous pourrez choisir Ted Lasso comme entraîneur en mode Carrière, ou bien gérer l’AFC Richmond en l’échangeant contre une équipe de Premier League ou de tout autre championnat disponible en mode Carrière. L’AFC Richmond sera disponible en modes Carrière, Coup d’envoi, Matchs amicaux en ligne et Saisons en ligne. Vous pourrez également jouer dans le stade des Greyhounds : Nelson Road.



EA Sports poursuit en présentant l'approche adoptée dans FIFA 23 Ultimate Team™ :

Vous pourrez montrer votre attachement à l’AFC Richmond avec une série d’éléments de personnalisation dont des maillots authentiques et des tifos. Vous aurez également la possibilité de sélectionner Ted Lasso ou Coach Beard comme manager de votre club. Tout le contenu de l'AFC Richmond dans FUT sera disponible dans le cadre des objectifs et des défis.

Le montant de l'accord passé entre Apple et Ted Lasso est secret pour l'instant, mais il y a fort à parier qu'EA a payé une gigantesque somme pour modéliser Jason Sueikis ainsi qu'utiliser le nom "Ted Lasso" et "AFC Richmond" sur FIFA 23.

Si l'idée est bonne, ce n'est pas sûr que ce soit l'équipe avec laquelle vous remporterez le plus de matchs... Si vous avez suivi les différentes saisons de Ted Lasso, vous avez probablement remarqué que l'équipe AFC Richmond est plus experte dans la défaite que la victoire !