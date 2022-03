EA prépare le cross play sur FIFA 23 et un changement de nom en 2024

Chamboulement en vue pour la simulation de football d'Electronic Arts puisque les joueurs devraient enfin pouvoir s'affronter entre les différentes plateformes sur FIFA 23, avant un changement de nom de la licence en 2024. C'est encore le célèbre journaliste et leaker Tom Henderson qui nous a partagé ces informations via son compte Twitter.

FIFA 23 avant un changement de nom

Un changement de nom pourquoi faire ? Et bien la raison est simple, le partenariat entre EA et la FIFA semble toucher à sa fin. Les deux parties ont renouvelé le contrat pour une année supplémentaire, ce qui devrait faire de FIFA 23 le dernier à porter ce célèbre nom depuis le tout premier jeu du studio américain, FIFA 94. Heureusement, tout cela n'aura que peu d'incidences sur les licences qui sont gérées par d'autres organisations nationales.

Finalement, le futur FIFA sera comme PES qui dispose des licences officielles grâce à ses partenariats avec les grandes ligues de football. On espère même que cet abandon du patronyme permettra à EA de récupérer certains clubs perdus comme la Juventus.



SHOCKER! We're getting another FIFA game this year!



XFIRE EXCLUSIVE:https://t.co/CBKQ1umDk7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 28, 2022

Du crossplay entre PC, Xbox et PlayStation

Mais finalement, l'information la plus importante partagée par le journaliste Tom Henderson concerne l'arrivée tant attendue du crossplay sur FIFA 23. Cela signifie que les joueurs pourront s’affronter en ligne, quelque soit leur plateforme. Une excellente nouvelle qu'il faudra confirmer mais qui promet déjà de pouvoir défier ses amis et aussi trouver un maximum de monde sur les modes en ligne. En revanche, aucun mot sur la partie mobile, on croise les doigts pour un FIFA 23 sur iPhone et surtout iPad capable de se connecter aux mêmes serveurs que les consoles PS5 et Xbox Series X.



D'ailleurs, si FIFA 23 autorise le cross-platform, c'est que le moteur du jeu sera commun. Une bonne nouvelle notamment pour les joueurs PC qui n'avaient pas eu droit au HyperMotion de FIFA 22.

La date de sortie de FIFA 23

Enfin, aucune surprise du côté de la date de sortie de FIFA 23 qui devrait arriver le 30 septembre, soit deux mois avant le début de la Coupe du Monde 2022 du Quatar. Cette année devrait être très intéressante pour les fans de foot.