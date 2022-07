Pour la première fois, FIFA 23 présentera une femme sur sa jaquette

EA a annoncé les stars de la couverture de FIFA 23 et, pour la première fois dans la série, une joueuse figurera sur l'édition ultime, qui sera disponible dans le monde entier. Sam Kerr, de Chelsea, est en effet aux côtés de Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain. C'est la troisième année consécutive que Mbappé apparaît sur les couvertures de la FIFA, et ce sera certainement la dernière puisque FIFA va devenir... EA Sports FC en 2024.

Bonjour EA Sports Football Club

Si vous suivez le football féminin, vous connaissez le talent de Sam Kerr, la joueuse du club londonien. Elle a été présélectionnée pour le Ballon d'Or féminin chaque année depuis la création de ce prix et a terminé à la troisième place lors du vote de l'année dernière. Parmi ses nombreuses autres distinctions, Kerr a aidé Chelsea à remporter la Women's Super League au cours de chacune des trois saisons depuis qu'elle a rejoint le club.

Certains nous rétorqueront, à raison, que Electronic Arts a déjà mis des joueuses à l'honneur, mais ce fût limité à trois pays. Sur FIFA 16, Steph Catley, Alex Morgan et Christine Sinclair apparaissaient respectivement aux côtés de Lionel Messi sur les couvertures australienne, américaine et canadienne.



Par ailleurs, la Women's Super League, qui est le plus haut niveau du football féminin professionnel en Angleterre, fera ses débuts dans la série FIFA cette année. Jusqu'à présent, les fans du jeu n'ont pu incarner des femmes que dans les modes Volta et Pro Clubs, ainsi que dans des équipes internationales via le mode Coup d'envoi.



EA en dévoilera beaucoup plus sur FIFA 23 lorsque la première bande-annonce sera diffusée mercredi. Il s'agira du dernier jeu de football annuel d'EA portant la marque FIFA dans son titre. Le nom de la série deviendra EA Sports FC l'année prochaine, après un divorce houleux avec la FIFA.