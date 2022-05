FIFA 24 s'appellera EA Sports FC dixit Electronic Arts

FIFA est mort, vive EA Sports FC. Oui, c'était prévu, Electronic Arts vient de dévoiler le nom de son prochain jeu de football, ou plutôt celui qui arrivera après FIFA 23. En effet, le partenariat entre la FIFA et EA n'a pas été renouvelé et s'arrêtera en 2024. C'est pourquoi le jeu qui fête ses 28 ans cette année change de dénomination.

Voici ce que vient de publier EA dans un communiqué officiel :

La licence FIFA touche donc à sa fin et les joueurs vont devoir s'habituer au nouveau nom "FC". Mais qu'ils se rassurent, l'expérience n'en sera pas dégradée pour autant. En d'autres termes, les licences des clubs et joueurs ne dépendent pas de la FIFA mais des différents championnats.

Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC — les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquels nous avons continué d’investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA SPORTS FC. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Bundesliga, La Serie A, la MLS — et bien d’autres à venir.

Pour Electronic Arts, ce changement forcé est une opportunité pour « innover, créer et évoluer ». Le studio américain entend ainsi profiter de sa liberté pour investir de manière significative dans ce sport et certainement s'ouvrir à d'autres horizons.

Cette nouvelle plateforme indépendante offrira de nouvelles opportunités – pour innover, créer et évoluer. C'est bien plus qu'un simple changement de symbole - en tant qu'EA SPORTS, nous nous engageons à faire en sorte que EA SPORTS FC symbolise le changement. Nous nous engageons à réinvestir de manière significative dans le sport, et nous sommes ravis de travailler avec un nombre important et croissant de partenaires pour développer des expériences authentiques qui apportent de la joie, des valeurs d'inclusivité et une vraie immersion à notre communauté globale de fans. J'ai hâte de partager plus de détails sur ces plans dans les mois à venir.

EA SPORTS FC nous permettra de concrétiser cet avenir et bien plus encore… mais pas avant d'avoir offert notre jeu le plus ambitieux avec notre partenaire actuel, la FIFA, pour une année de plus. Nous nous engageons à faire en sorte que le prochain FIFA soit le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA.

Nous sommes incroyablement enthousiastes de construire le future du football global avec vous tous, et nous serons heureux de partager plus d'information sur EA SPORTS FC pendant l'été 2023. L’avenir de ce sport est immense et très prometteur, et la communauté des fans de football est dans tous les coins du monde. Le football mondial fait partie d’EA SPORTS depuis près de trente ans - et aujourd’hui, nous veillons à ce qu’il le soit pour les décennies à venir.