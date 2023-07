Premier trailer officiel d'EA Sports FC (FIFA 24)

Voici le premier trailer officiel d'EA SPORTS FC 24. Le digne successeur de FIFA 23 porte une lourde responsabilité sur ses épaules, révolutionner le gameplay autant que le nom du jeu. Une tâche qui s'annonce difficile même si les développeurs font cette promesse chaque été.

Lundi 10 juillet 2023, 17 heures, Electronic Arts dévoile la première bande-annonce officielle d'EA SPORTS FC 24. Comme vous le savez, la licence pour le nom "FIFA" n'appartient plus à la société et il devient donc impossible de nommer le prochain opus FIFA 24 même si cela restera ainsi dans la tête des joueurs.



Ici pas de gameplay, juste une simple cinématique d'un peu plus d'une minute qui a pour objectif d'en mettre plein la vue et de faire monter la pression avant les prochaines bandes-annonces qui dévoileront encore plus de choses.

Sur la première image, on aperçoit les trois joueurs/joueuses qui seront les vedettes du jeu pour l'année à venir et sûrement présents sur les différentes jaquettes du jeu. On retrouve Erling Haaland, Vinicius JR et Sam Kerr, joueuse professionnelle du Chelsea FC féminin. Vous noterez l'absence de notre Kylian Mbappé national qui était la star de FIFA 23.



Avec ce changement de nom, EA SPORTS FC 24 est attendu au tournant par la communauté. Les traditionnelles annonces des développeurs vont comme chaque année donner de nombreux espoirs aux joueurs du monde entier, mais ne vous y trompez pas, la frustration sera bien au rendez-vous sur le mode en ligne, en particulier le mode FUT.