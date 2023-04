Electronic Arts dévoile le logo de "EA Sports FC", le successeur de FIFA

La révolution était prévue, Electronic Arts abandonne le nom historique "FIFA" pour son jeu de football pour un étrange EA Sports FC. Outre le nom qu'on avait déjà eu mai 2022, le studio nous partage l'identité visuelle et précise qu'un événement spécial lui sera dédié en juillet prochain. Pas de FIFA 24 donc, mais un EA Sports FC 24.



Bonjour EA Sports Football Club

Le communiqué de presse officiel publié par Electronic Arts permet donc de jeter un oeil à aux premiers éléments concernant le successeur FIFA, sa licence la plus populaire. Avec une identité visuelle sobre, on comprend à demi-mot que l'interface du futur jeu sera plus épurée que jamais. Vous n'aurez pas droit à la moindre image ou vidéo in-game pour le moment, tout cela semble réserver à la conférence prévue pour le mois de juillet. Il fallait au moins ça pour relancer celui qui reste le jeu le plus vendu chaque année.

Mais d'ici juillet, vous allez forcément entendre parler de EA Sports FC, car l'éditeur explique que "dans les prochains jours, la marque EA SPORTS FC va faire son apparition autour de plus de 100 matches à travers les plus gros championnats du monde entier. Les fans de football vont découvrir la nouvelle identité de marque pour la première fois via les partenaires d'EA SPORTS tels que la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL, la NWSL CONMEBOL et d'autres." Une méthode classique (mais coûteuse) pour faire connaître la nouvelle marque et rassurer tout le monde : les licences seront toujours présentes, malgré le départ de la FIFA. Il faut dire qu'avec plus de 150 millions de joueurs sur de multiples plateformes, l'attente est grande.

Fondé sur l'inclusion et l'innovation, le jeu offrira aux fans une authenticité inégalée en leur donnant accès à plus de 19 000 joueurs sous licence, 700 équipes et 30 ligues, avec le soutien de plus de 300 partenaires mondiaux du football, ce qui permettra d'étendre le jeu à des domaines tels que le football féminin et le football de base.

Nick Wlodyka, Senior Vice President et General Manager chez EA, mais surtout patron du projet EA Sports FC, a déclaré :

Il s'agit du début de l'histoire d'EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d'histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l'emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d'innovation et de changement et nous sommes ravis d'en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet.

En outre, sachez que la FIFA, qui n'a pas renouvelé sa licence auprès d'Electronic Arts, prépare également la suite avec des jeux à venir. Mais là encore, rien n'a filtré. En tout cas, tout cela devrait profiter aux joueurs, avec enfin de la vraie concurrence. D'ailleurs, eFootball (ex PES) est censé revenir en force cette année, après avoir sauté volontairement l'exercice 2022 pour se concentrer sur une refonte totale. N'oublions pas non plus le prometteur UFL.