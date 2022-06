Le nouveau eFootball 2022 est arrivé sur mobile avec son FUT

Konami vient de transformer la version mobile d’eFootball PES 2021 en eFootball 2022 via la toute dernière mise à jour. Une nouvelle version qui change pas mal de choses et qui arrive également avec différents événements et campagnes in-game sur le thème de la Saison 2 qui sont communs aux consoles et mobiles. Le concurrent de FIFA Mobile est de retour.

PES est mort, vive eFootball 2022

eFootball™ 2022 est donc enfin disponible sur mobiles. Après les 500 millions de téléchargements de la série eFootball PES sur smartphones et tablettes, KONAMI change le nom et la philosophie avec eFootball !

De nouveaux contrôles ont été ajoutés pour permettre aux utilisateurs de faire l’expérience d’un jeu de football moderne, et les animations des joueurs ainsi que le comportement du ballon ont été grandement retravaillés afin de fournir le même gameplay sur mobiles que sur consoles. Surtout, le nouveau mode de construction d’équipe « Équipe de rêve » est également inclus.

Équipe de rêve = FUT

Tout d'abord, la version mobile d’eFootball 2022 offre un nouveau mode « Équipe de rêve » qui permet aux utilisateurs de former leur propre équipe, comme sur les versions consoles. L'équivalent de FUT sur FIFA apporte une nouvelle expérience qui incite les utilisateurs à prendre des décisions et à définir des tactiques de jeu en s’inspirant de véritables théories du football.



Les utilisateurs peuvent sélectionner et acquérir leurs joueurs et managers favoris afin de créer leur équipe de rêve, en utilisant des GP et d’autres items obtenus en jouant.

Les utilisateurs ont également l’opportunité de développer et renforcer leurs joueurs selon leur propre style de jeu. Ils créent ainsi leur « Équipe de rêve » en combinant leurs joueurs, légendes et managers préférés en fonction de leur philosophie du football personnelle, le tout en s'adaptant au thème lancé par Konami et qui changera régulièrement.

En signant des joueurs et en construisant des équipes qui correspondent au thème d’une saison, les utilisateurs peuvent prendre l’avantage sur leurs adversaires lors des événements.

Les développeurs assurent que eFootball continuera à inclure les noms de grands clubs européens et des légendes du football, et proposera des mises à jour hebdomadaires pour les équipes et les joueurs.

Les divers événements in-game autour de la nouvelle saison « Temps forts des championnats européens - Clubs, styles de jeu d’équipe et joueurs majeurs » donnent leur coup d’envoi aujourd’hui. Les joueurs apparaîtront sur des cartes spéciales pour les clubs ayant atteint le sommet des ligues européennes lors de la saison 2021-22.

De bonnes nouvelles pour les amateurs de football, même si on aurait aimé un nouveau moteur graphique. Dites-nous ce que vous pensez du PES 2022 (oui, on a du mal à se faire au nouveau nom).

Télécharger le jeu gratuit eFootball™ 2022