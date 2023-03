La mise à jour Black Dahlia 5.3 de Skullgirls Mobile est arrivée

Trois mois après la version 5.2, le studio Hidden Variable a publié une mise à jour majeure pour Skullgirls Mobile. Numérotée 5.3, elle apporte la version complète de Black Dahlia, des boosts d'XP, un ajustement des forces et faiblesses de certains combattants, des cadeaux et bien plus encore.



Depuis son lancement, Skullgirls Mobile a reçu une tonne d'évolutions, ce qui a contribué à en faire certainement le meilleur jeu de combat sur la plateforme.

Skullgirls évolue encore

Disponible sur mobile, console et PC, Skullgirls nous a épaté par ses qualité graphiques, son gameplay technique et calibré pour les écrans tactiles, ainsi que son contenu évolutif.



Avec la version 5.3, il convient de noter qu'il est maintenant plus facile de déclencher un boost et les reliques standard incluent maintenant à la fois Black Dahlia et Umbrella Death Wish.



Voici tout ce qui change dans cette nouvelle mise à jour.

Black Dahlia

À partir de la version 5.3, Black Dahlia sera disponible dans toutes les reliques standard. Cela inclut Premiere, Jackpot, Elemental, Bronze/Silver/Gold/Diamond et de nombreuses autres reliques. Toutes les reliques que vous aviez sauvegardées avant la 5.3 ont désormais une chance de contenir du Dahlia noir !

Les mouvements de Black Dahlia sont également désormais disponibles dans toutes les reliques de mouvement bronze/argent/or standard ainsi que dans les reliques quotidiennes et de pause.



La relique de personnage de Black Dahlia, la relique de canon lâche, sera désormais disponible à l'achat pour 200 théonite pendant que son combat de prix est actif. La relique Loose Cannon garantit un Black Dahlia Fighter, c'est donc un excellent moyen de compléter votre collection et / ou d'obtenir les ressources nécessaires pour faire évoluer votre Black Dahlia Fighter préféré.



Des combattants de dahlia noir bronze/argent/or et des reliques de canon lâche ont également été ajoutés à divers onglets du Cabinet des curiosités.

Prize Fight

Les combats de prix de Black Dahlia sont maintenant disponibles. Ils seront ajoutés à la rotation existante de Prize Fight à partir du jeudi 30 mars. Si vous cherchez à étoffer votre collection de Black Dahlia, préparez-vous pour ce PF - la concurrence sera probablement rude ! Vous pouvez gagner un Black Dahlia Fighter garanti si vous atteignez le dernier jalon de chaque combat de prix.

Déploiements

Des déploiements courts, moyens et longs avec des chances de récompense bonus Black Dahlia ont été ajoutés à la liste des déploiements possibles. Si vous rencontrez le déploiement du long dahlia noir, assurez-vous de maximiser votre chance de récompense bonus afin de pouvoir récupérer cette récompense de relique de canon lâche !

Girls Night

Aucun vrai méchant ne se bat équitablement, et l'armée de lapins de Dahlia est là pour faire basculer le combat en sa faveur ! Le nouveau Girls 'Night Blockbuster invoque Bonnie, Buttercup et Killer pour aider Black Dahlia pendant quelques secondes. Chaque lapin a sa propre IA et attaquera par lui-même. Les lapins ont également leur propre HP, donc s'ils prennent suffisamment de coups, ils se retireront.



Vous pouvez trouver ce nouveau Blockbuster dans Move Relics, Daily Events, le Cabinet of Curiosities et partout où vous pouvez normalement obtenir des Blockbusters.



Les lapins de Dahlia ont également été ajoutés à certaines de ses animations d'introduction et gagnent des poses pour un style supplémentaire !

Rééquilibrage

Au fur et à mesure que Skullgirls Mobile a progressé au fil des ans, certains combattants plus anciens n'ont pas été aussi utilisés que prévu, donc - dans la grande tradition annuelle - les développeurs ont apporté à 11 combattants spécifiques des ajustements clés - à tel point que certains d'entre eux peuvent se sentir comme des combattants complètement nouveaux !

Boost XP

Vous trouverez désormais des emplacements XP Boost sur de nombreux écrans tout au long du jeu. Appuyez sur la fente pour activer facilement un Boost et reprendre directement le combat sans avoir à manipuler les menus.

Récompenses

Veiled Premiere Relics a été retiré de la vente. Vous ne pouvez plus acheter ces reliques dans le Cabinet des curiosités, le magasin de reliques ou toute autre offre.



Cela n'affecte pas les premières reliques voilées que vous possédez déjà. Les reliques que vous possédez lorsque les versions 5.3 ne seront pas supprimées de votre inventaire, et vous pouvez les ouvrir à tout moment, cependant…



Les premières reliques voilées que vous possédez déjà n'accordent plus d'éclats de reliques de canon lâche dans la mise à jour 5.3.



Tous vos éclats de relique de canon libre actuels ont été convertis en pièces de canopée au taux de 1 éclat pour 1 000 pièces. Ces pièces seront envoyées par courrier en jeu.

Ex : lors de la sortie de la version 5.3, si vous avez 10 fragments de relique de canon en vrac, vous recevrez 10 000 pièces Canopy.



Comme tous les fragments de reliques de canon en vrac seront convertis en pièces de canopée, vous ne pourrez plus acheter de reliques de canon en vrac à l'aide de fragments.

CI9UL3m.png

Umbrella - Death Wish est désormais disponible dans toutes les reliques standard.



Des reliques de canon en vrac ont été ajoutées à l'onglet Bibelots du Cabinet des curiosités.

Des combattants de dahlia noir bronze, argent et or ont été ajoutés aux onglets Bibelots et Hommages du Cabinet des curiosités à un prix premium.



Annie, Umbrella et Black Dahlia Character Relics ont été ajoutées aux cadeaux Standard et Gold comme récompenses possibles.



Les récompenses Canopy Coin accordées pour avoir regardé des publicités dans le salon de visualisation ont été augmentées :

La récompense de 3 000 pièces de canopée a été augmentée à 5 000 pièces.

La récompense de 5 000 pièces de canopée a été augmentée à 10 000 pièces.

Les offres de mise à niveau (y compris les offres d'anniversaire de personnage) incluent désormais des reprises spécifiques au personnage si vous recherchez toujours les statistiques parfaites pour vos chargements.



Toutes les récompenses d'anniversaire donnent désormais 3 reprises pour ce personnage. Beowulf est le premier à en bénéficier puisque son anniversaire approche le 31 mars !

Ajustements de combats

Correction d'un problème où les combattants ne bénéficiaient pas correctement des avantages de PRÉCISION lorsqu'ils infligeaient un coup impossible à bloquer. Cela a déjà été corrigé pour quelques combattants dans la 5.2, mais a maintenant été étendu à toutes les instances du jeu.

Correction d'un problème où l'IA ennemie n'essayait pas d'attaquer Black Dahlia lorsqu'elle rechargeait.

Correction d'un bug où Ms. Fortune - Time Thief pouvait regagner HP même lorsqu'elle était infligée avec HEAL BLOCK.

Correction d'un problème où Eliza - Stand Out ne consommait pas les buffs créés par les combattants sur le banc.

Correction d'un problème où Robo-Fortune - Blue Screen n'explosait pas s'il était infligé avec MALÉDICTION.

Correction d'un problème où Squigly - Scared Stiff ne subissait que 5% de dégâts même lorsqu'il était touché par des attaques améliorées de PRECISION.

Correction d'un problème où le modificateur Clean Sweep dans le Spring Cleaning Prize Fight faisait que Double - Creature of Habit bénéficiait d'une réduction permanente des dégâts.

Correction d'un problème où Fukua - Rough Copy pouvait déclencher son SA plusieurs fois contre le même adversaire.

Un jeu à télécharger

Skullgirls Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android. "Skullgirls 2nd Encore" est disponible sur PC et sur toutes les consoles, mais rien n'a été annoncé sur mobile. Avez-vous déjà joué à ce jeu de baston incroyable ?

Télécharger le jeu gratuit Skullgirls