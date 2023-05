Skullgirls présente le premier combo de Marie en vidéo avant son arrivée

Avant le lancement de la version jouable de Marie dans Skullgirls Mobile (et la version PC / consoles), nous avons eu la chance découvrir ce week-end un combo complet mettant en scène ce personnage. Si vous avez manqué l'annonce faite l'année dernière, Marie devrait faire son arrivée dans les deux versions cette année. Cette fois, le compte officiel de Skullgirls a publié une vidéo de gameplay présentant un combo de Marie.

Skullgirls prépare l'arrivée de Marie

Alors que les développeurs ont promis des mises à jour régulières pour montrer davantage de capacités de Marie avant sa sortie, voici la première vidéo de présentation du combo de cette combattante :

Cela vous donne envie de relancer une partie de ce jeu de combat ? Normal, car il faut rappeler que Skullgirls est un RPG de combat en 2D offrant une collection de personnages uniques et colorés à améliorer et personnaliser. Avec ses graphismes dessinés à la main, ses animations ultra travaillés et son gameplay technique parfaitement calibré, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre sur mobile.



Skullgirls Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android, Skullgirls 2nd Encore étant pour le moment réservé aux PC et à certaines consoles, avec une arrivée prochaine sur Xbox.



Si vous n'y avez encore jamais joué, c'est le moment de télécharger Skullgirls sur iPhone, iPad ou encore Android. C'est un mélange entre plusieurs classiques, comme Street Fighter ou KOF, mais avec un touche originale en plus.

