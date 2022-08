Skullgirls s'améliore avec la version 5.1 et annonce un nouveau perso en 2023

Il y a quelques jours, l'excellent jeu de baston Skullgirls recevait une mise à jour numérotée 5.1 qui apportait de nouveaux évènements, des améliorations pour les combats de faille, la possibilité d'enregistrer des configurations de coups spéciaux et plus encore. Ce week-end, le développeur Hidden Variable a annoncé que Marie rejoindra Skullgirls Mobile en 2023. Voilà qui nous projette dans plus de six mois.

Skullgirls continue de s'améliorer

Depuis son lancement, Skullgirls Mobile n'a jamais cessé d'être mis à jour, et c'est un incontournable sur toutes les plateformes si vous aimez les jeux de combat. La dernière version en date augmente la disponibilité du perso Umbrella et surtout offre la possibilité d'enregistrer des configurations de coups spéciaux pour les attribuer à chaque combattant. Et un peu plus tard, nous aurons droit à Marie, une nouvelle tête pour les dix ans de la saga :

Pour les joueurs PC et console, Marie est déjà disponible en tant que quatrième personnage du season pass. Outre son arrivée sur mobile, il sera également intéressant de voir quand Black Dahlia sera intégrée sur nos iPhone, iPad et Android.



Pour ceux qui n'auraient jamais joué à Skullgirls, il s'agit d'un RPG de combat 2D avec des personnages uniques et colorés à collectionner, améliorer et personnaliser. Dessiné à la main à travers des milliers d'images rendant le jeu fluide et incroyablement beau, Skullgirl n'oublie pas un gameplay aussi précis que technique. Les contrôles personnalisables, conçus spécifiquement pour mobile, permettent d'exécuter sans effort une grande variété de coups incroyables et de combos en une seule pression ou glissement sur l'écran. Pour mémoire, Skullgirls était l'un des meilleurs jeux de 2017.

Télécharger le jeu gratuit Skullgirls