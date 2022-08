La trilogie GTA améliorée reviendra sur mobile début 2023

Depuis la sortie de GTA Trilogy fin 2021 sur consoles et PC, les fans de la saga se demandaient si Take-Two Interactive avait l'intention de sortir le pack des trois jeux remasterisés sur mobile. Et bien dans ses derniers résultats financiers, l'éditeur a clairement indiqué qu'un portage était prévu sur iOS et Android pour Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Tout cela avant le 31 mars prochain.

Place à la version mobile de Gran Theft Auto

Dans les jours qui ont suivi sa sortie le 11 novembre 2021, GTA Trilogy The Definitive Edition avait réussi à se faire détruire sur le net à cause de nombreux bugs et de choix discutables de la part des développeurs. Rapidement, ces derniers ont revu leur copie pour proposer plusieurs mises à jour importantes, le groupe Rockstar s'excusant même auprès des joueurs. Dorénavant plus mature, la trilogie est fin prête pour débarquer sur nos téléphones et tablettes.