La mise à jour 1.1 du RPG Ex Astris améliore le gameplay et les graphismes

Lancé en février dernier, le RPG Ex Astris a connu un joli succès. Ce titre signé du studio Hypergryph propose une aventure haut de gamme à tous les niveaux. Hors quelques correctifs, Ex Astris n'avait pas encore véritablement évolué, chose désormais faite avec la mise à jour 1.1.0 qui apporte des optimisations graphiques, des améliorations de gameplay, des changements de butin, et bien plus encore.

Ex Astris passe à la vitesse supérieure

En effet, en ouvrant le jeu mis à jour, vous noterez des différences flagrantes, pour peu que vous ayez un iPhone ou iPad très récent. Les notes de patch d'Ex Astris 1.1.0 mentionnent des améliorations au niveau des performances du jeu, des graphismes, des modèles 3D, de la qualité des textures, des scènes, de l'interface utilisateur, des didacticiels, de la narration de l'histoire, de l'exploration, de la progression des statistiques, des effets des compétences, etc.



Dans le détail, c'est surtout le paramètre [Ultra] accessible dans les réglages du jeu qui permet d'avoir des personnages plus détaillés et l'anti-aliasing, avec une option secondaire pour augmenter la résolution globale sur les appareils puissants. Les développeurs ont même travaillé sur les détails des visages et les expressions faciales, ainsi que sur les textures.

Lorsque le premier satellite traverse l'atmosphère, nous croyons que nous allons un jour conquérir l'univers. Je me suis rendu compte que les humains ne font que repousser les limites de la terre, laissant derrière eux le monde kaléidoscopique.



Enquêteur.

Avez-vous déjà pensé que la mer en deuil devant vous a perdu sa chaleur ?

Nous nous débattons dans les eaux peu profondes lorsque les marées dépassent le rivage. Nous sommes échoués sur le banc de sable lorsque les vagues se retirent.

Chaque étoile se réjouit et se lamente.



« Traversez la tempête et transcendez l'éternité. Bon voyage. »

C'est une mise à jour très importante donc, qui aurait très bien pu être estampillée 2.0. Voici la vidéo de présentation du gameplay :

Notre avis sur Ex Astris

On ne peut être qu'impressionné par Ex Astris. Il s'agit non seulement d'un RPG mobile qui rend hommage aux classiques du genre, mais aussi d'un RPG moderne saisissant et captivant qui n'a pas à rougir devant la concurrence. Avec son univers 3D époustouflant, son histoire riche, son système de combat complexe en temps réel et ses personnages attachants, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend.



Sans conteste, il s'agit d'un des jeux de rôle les plus réussis de ces dernières années, et visiblement très suivi par ses développeurs. Un mélange entre Final Fantasy et Genshin Impact !



Reste qu'il faut débourser 10 € pour s'offrir ce RPG, une somme amplement justifiée et qui vous permet de profiter d'une expérience sans pub, ni autre désagrément. Ce n'est pas un jeu "gatcha".

Vous pouvez l'acheter sur l'App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

Télécharger Ex Astris à 9,99 €