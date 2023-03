La mise à jour de TMNT: Shredder's Revenge améliore le gameplay

TMNT : Shredder's Revenge de Playdigious et Dotemu pour iOS et Android via Netflix Games était LE jeu de la semaine lors de sa sortie, une excellente surprise que certains avaient découvert sur Switch. Seulement, malgré un enrobage de grande qualité et une jouabilité aux petits oignons, la version mobile n'avait pas eu droit aux options de jeu personnalisées pour le mode Arcade. C'est désormais chose faite avec la mise à jour de cette nuit.

TMNT: Shredder's Revenge mis à jour

Nous nous employons constamment à vous offrir une expérience optimale des Jeux Netflix. Dans cette version, nous avons apporté des mises à jour de contenu pour un gameplay plus captivant.

Comme attendu, les options de jeu personnalisées sont très appréciables et ajoutent plus de valeur à la rejouabilité.

Voici les options (qui ne sont pas toutes intelligibles) :

JEU LIBRE

RADICAL NINJA

DOPPLEGANGERS

COMBATTANT CONCENTRÉ

SUPER OLD-SCHOOL

REPTILE RESPECTUEUX

NE PLUS REVIVRE

FASTER FOOT

BLASTING BADDIES

FOOT FIERCER

AGGRO ADVERSAIRES



Rappelons qu'il s'agit d'un beat'em all avec les célèbres Tortues Ninja basé sur l'excellent Street of Rage 4, des mêmes éditeurs.

Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez vous procurer TMNT : Shredder's Revenge sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android par le biais de Netflix Games. Il faut donc un abonnement au service de streaming pour jouer gratuitement.

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredder's Revenge