Encore une vidéo pour le DLC Dimension Shellshock de TMNT Shredder's Revenge

Dotemu continue de partager des informations et du gameplay en amont du très attendu DLC payant à venir pour TMNT : Shredder's Revenge. Après la révélation des personnages et du nouveau mode survie, Dotemu et Tribute Games partagent une vidéo de gameplay plus qu'intéressante ! Le jeu est disponible sur toutes les plateformes et le portage mobile a été signé Playdigious pour Netflix Games.

TMNT: Shredder's Revenge reçoit un DLC

Le DLC Dimension Shellshock ajoute deux nouveaux personnages jouables, Karai et Usagi, ainsi qu'un nouveau mode survie. À quelques jours de sa sortie, Dotemu a publié une longue vidéo de gameplay présentant les deux personnages avant le lancement du DLC. Regardez la nouvelle vidéo de gameplay ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore acheté TMNT : Shredder's Revenge, sachez qu'il s'agit du meilleur jeu Tortues Ninja depuis des lustres, peut-être le meilleur de tous les temps.



En effet, si vous ne l'avez pas encore testé, il n'y pas mieux actuellement pour se glisser dans la peau de Leonardo, Raphael, Donatello ou Michelangelo. Ce jeu d'arcade décalé rend un vibrant hommage aux années titres des années 80, mais avec ce soupçon de modernité qui fait la différence. Cowabunga ! Sortez vos katanas et imposez votre loi !



Un gameplay accessible mais technique et une ambiance digne des dessins animés en font un petit bijou. Dommage qu'il soit réservé aux abonnés Netflix.

Le DLC arrivera la semaine prochaine sur consoles et PC, espérons qu'il en soit de même pour les mobiles.

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredder's Revenge