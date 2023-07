Le meilleur jeu Tortues Ninja, Shredder's Revenge, dévoile le DLC Dimension Shellshock

TMNT : Shredder's Revenge de Dotemu et Tribute Games nous avait complètement conquis lors de sa sortie sur mobile grâce à Playdigious via Netflix Games. Après le lancement sur PC et console, les joueurs pouvaient enfin mettre la main sur ce beat'em all aussi beau à voir qu'agréable à jouer. Pour assurer une bonne rétention des joueurs, Dotemu a révélé le mode Survie du DLC "Dimension Shellshock" de TMNT : Shredder's Revenge avec une nouvelle bande-annonce et une vidéo de gameplay.

TMNT: Shredder's Revenge bientôt encore meilleur

Ce nouveau mode vous permettra de collecter des éclats de cristaux et de les utiliser pour voyager à travers les dimensions, débloquer des perks, des mutations, et plus encore. Chaque dimension a ses propres caractéristiques et son propre univers. En plus de la bande-annonce de Dotemu, PlayStation Access propose une vidéo de gameplay étendue pour le mode Survie du DLC Dimension Shellshock.

Si Netflix n'a pas encore confirmé la date de sortie de l'extension sur mobile, la bonne nouvelle c'est que les joueurs sur PC peuvent d'ores et déjà mettre la main dessus sur Steam.



En attendant, rappelons que TMNT : Shredder's Revenge était le meilleur jeu de ce début d'année. En effet, si vous n'avez pas encore testé le meilleur jeu des Tortues Ninja à ce jour, il n'y pas mieux actuellement pour se glisser dans la peau de Leonardo, Raphael, Donatello ou Michelangelo. Ce jeu d'arcade plein d'humour rend un vibrant hommage aux années 80, mais avec ce soupçon de modernité qui fait mouche. Cowabunga ! Sortez vos katanas et imposez votre loi !



Quel délice de contrer les plans de Krang et de Shredder à travers des lieux emblématiques de la saga, surtout avec ce gameplay à la fois accessible et technique comme il se doit. Le seul hic finalement, c'est l'exclusivité faite aux abonnés Netflix. Mais bon, visiblement ils sont très nombreux par chez nous.

Qui a déjà joué à TMNT Shredder's Revenge parmi vous ?

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredder's Revenge