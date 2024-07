Supergiant présente le très attendu Hades II en vidéo

Le studio Supergiant a organisé un livestream de trois heures pour présenter son prochain dungeon crawler roguelike, le très attendu Hades 2. Une bonne nouvelle pour les joueurs, alors que le premier opus est récemment arrivé sur iOS et Android via Netflix Games.

Découvrez Melinoë dans Hades 2

Supergiant Games a tenu parole et vient d'offrir aux fans d'Hadès un aperçu complet de la suite du jeu. Au cours d'une conférence en direct au cours duquel il a présenté le gameplay, les nouvelles fonctionnalités et les mécanismes du futur Hades II, ainsi que les nouveaux personnages basés sur les dieux de la mythologie grecque.

Greg Kasavin, directeur créatif de Supergiant, et Amir Rao, directeur de studio, ont présenté les capacités de la nouvelle protagoniste du jeu, Melinoë. Bien qu'elle soit la sœur de Zagreus, il n'y pas besoin de connaître le premier jeu et la mythologie grecque pour l'apprécier. Les fans de longue date, en revanche, trouveront ici et là de "délicieuses références".

Melinoë est une sorcière et une assassin qui manie habilement son bâton et la magie. Son style de jeu est très différent de celui de Zagreus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Les deux responsables ont également présenté de nouveaux dieux comme Apollon, des dieux qui reviennent comme Aphrodite et Déméter, de nouvelles ressources et divers environnements dans le jeu. Ils ont tenu à rappeler qu'il s'agit d'une version de test technique d'Hadès II, ce qui signifie que certains éléments pourraient encore être modifiés avant la sortie finale.

Le studio espère résoudre rapidement les problèmes que les joueurs de la version de test technique pourraient rencontrer afin que le jeu puisse être lancé en accès anticipé, ce qui devrait avoir lieu dans les prochains mois sur PC. Espérons que le jeu soit également prévu pour iOS et Android dès cette année.

Pour patienter, n'oubliez de jouer à Hades 1 :

Télécharger le jeu gratuit Hades