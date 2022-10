Undecember, le très attendu RPG Hack & Slash de LINE Games, est enfin disponible

Undecember, le jeu de rôle d'action visuellement époustouflant de l'éditeur LINE Games, est désormais disponible dans le monde entier sur iOS, Android et PC.



Si ce jeu ne vous dit rien, Undecember a fait la une des journaux à la fin de l'année dernière, avant d'arriver en Corée du Sud en janvier 2022. Il a fait sensation à l'époque, grâce à ses graphismes d'une grande qualité et à son gameplay rapide.

Découvrez le jeu Undecember

Depuis, les choses sont restées calmes sur le front d'Undecember jusqu'au Steam Next Fest de la semaine dernière, où le jeu a réussi à faire à nouveau sensation avant son lancement mondial. C'est le cas aujourd'hui.



Rappelons ce dont il s'agit. Undecember est un RPG hack&slash multiplateforme de type Diablo. Il permet aux joueurs mobiles utilisant des écrans tactiles de jouer aux côtés des joueurs PC utilisant claviers et souris. Si vous préférez, le titre est également jouable à la manette.



Undecember se déroule dans le monde fantastique de Traum, qui est jonché de runes laissées par les 12 dieux qui l'ont créé. Vous devez utiliser ces runes pour combattre Serpens, un 13e dieu malicieux.



Voilà l'histoire en quelques mots, mais il y a beaucoup plus à découvrir une fois que vous aurez commencé à jouer.

Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous passerez votre temps à explorer les divers environnements de Traum, en abattant sans cesse des essaims de bêtes avec du feu, de la magie et des projectiles dévastateurs.



On pourrait croire que la seule carte maîtresse d'Undecember est sa présentation soignée. Mais il y a bien plus que cela, notamment un système innovant de croissance sans classe qui vous permet de développer votre personnage comme bon vous semble. Son côté RPG.



Il n'y a pas de classes restrictives dans Undecember, mais il existe d'innombrables combinaisons de runes, d'équipements et de statistiques basées sur le zodiaque avec lesquelles vous pouvez expérimenter. Le jeu vous permet de créer votre propre personnage à partir de rien, ce qui est à noter.



Au lancement, Undecember se vante d'une énorme campagne narrative composée de dix actes. Il y a aussi des modes de défi, dont Chaos Dungeon, Void Rift, Spire of Barrier, et ainsi de suite.



Un événement de lancement d'une semaine est également organisé à partir d'aujourd'hui, avec des bonus de connexion quotidiens et du contenu de missions spéciales pour vous donner un avantage précoce. Vous avez donc tout intérêt à vous y mettre dès maintenant.



Téléchargez gratuitement Undecember sur le Google Play Store, l'App Store ou Steam.

Télécharger le jeu Undecember