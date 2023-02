Le hack & slash Ultra Blade arrive sur mobile !

Ultra Blade a été annoncé par Immortal Rogue et Kyle Barret pour iOS et Android en juin 2022. Plus de six mois après, nous avons enfin la date de sortie de ce jeu de type hack & slash roguelike. Mieux, les précommandes sont ouvertes. Ultra Blade vous propose d'affronter des hordes infinies d'ennemis avec des milliers de combinaisons de héros et d'armes aux capacités uniques. Tout un programme qui nous fait par exemple penser à Vampire Survivors.

Ultra Blade arrive sur mobile

Après un bêta-test, le jeu est maintenant prêt à sortir dans le courant du mois sur iOS et Android. Regardez la vidéo de gameplay d'Ultra Blade ci-dessous :

Tapez et tailladez votre chemin à travers des hordes infinies d'ennemis mutants. Déverrouillez et améliorez des milliers de combinaisons de héros et de classes, chacun ayant un look et des capacités uniques. Chaque nouveau personnage augmente le nombre d'améliorations disponibles dans le jeu, ce qui rend chaque partie différente.

Vous avez désormais une bonne idée du style graphique et des mécaniques de jeu. Le gameplay est d'ailleurs simple, un balayage maintenu sur l'écran permet de se déplacer et d'attaquer, relâcher envoie une attaque lourd et un balayage rapide tente d'esquiver les coups. Les commandes sont simples, mais la véritable complexité réside dans la façon dont vous construisez vos attaques et utilisez vos capacités.



En plus du scénario principal, Ultra Blade proposera également un mode défi avec des quêtes plus difficiles qui se régénèrent toutes les heures. Au lancement, il disposera de cinq classes uniques, de 12 héros, de nombreux boss, et plus encore.

Ses principales caractéristiques :

Un système de contrôle à une touche et des combats stimulants basés sur les compétences.

Un mode de défi sans fin qui se renouvelle toutes les heures

27 gantelets d'arène uniques à maîtriser.

12 héros uniques à débloquer en relevant des défis.

5 classes principales (arc, bouclier, épée, arme et bâton) et des centaines d'armes à combiner.

15 reliques méta-changeantes à débloquer et à améliorer.

Des ennemis mutants qui changent la façon dont ils se battent et se comportent.

Une bande-son qui fait vibrer le sang

Si vous souhaitez y jouer, vous pouvez précommander Ultra Blade sur l'App Store pour iOS pour 2,99 $, ou sur le Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Ultra Blade