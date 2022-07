The Last Blade débarque sur mobile avec ACA NEOGEO

Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat classique The Last Blade qui fait suite à Mutation Nation et autres titres nostalgiques sur iOS et Android. The Last Blade est un jeu de combat qui a fait ses débuts en 1997. Il se déroule pendant la période Edo au Japon et, bien qu'il soit comparé à Samurai Shodown, il présente des mécaniques différentes et intéressantes comme le choix du style (entre puissance et vitesse), la capacité Hajiki, les mouvements de Super Désespoir, etc.

The Last Blade fait son retour

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions disposent de plusieurs ajouts modernes, comme des fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main.



Regardez le trailer vidéo :

Découvrez The Last Blade ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, ce qui est très appréciable. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série ou si vous ne l'avez pas encore vue en action sur mobile, la collection commence à être très importante avec des titres savoureux comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, King of the Monsters, Last Resort, Aero Fighters 2, Burning Fight, Robo Army et plus encore.



iOS 13 minimum est requis.

Télécharger THE LAST BLADE ACA NEOGEO à 3,99 €