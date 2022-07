Mutation Nation débarque sur mobile avec ACA NEOGEO

KOF 96 bastonne sur mobile en version ACA NeoGeo Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster n'est autre que le jeu de combat The King of Fighters 96, ou KOF 96 pour les intimes. Après les récents Art of...

Art of Fighting 3 est de retour sur mobile avec ACA NEOGEO Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat Art of Fighting 3 qui fait suite à des sorties récentes comme Burning Fight et KOF 95 sur iOS...

Burning Fight ACA NeoGeo se bastonne sur mobile Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu Burning Fight qui fait suite à Magician Lord et KOF 95 sur iOS et Android. Le beat'em all, qui a été initialement...

KOF 95 sort sur mobile grâce à ACA NEOGEO Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat King Of Fighters 95, alias KOF 95 pour les intimes. Il fait suite à Blue's Journey sorti la...

Le jeu Blue's Journey débarque sur mobile grâce à ACA NEOGEO Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu Blue's Journey sur iOS et Android. Blue's Journey est un jeu d'action à défilement latéral qui a fait ses débuts en...