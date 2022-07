KOF 96 bastonne sur mobile en version ACA NeoGeo

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster n'est autre que le jeu de combat The King of Fighters 96, ou KOF 96 pour les intimes.



Après les récents Art of Fighting 3 et autre KOF 95, voilà donc un nouveau jeu de combat sur iOS et Android à réserver aux amateurs de titres des années 90.

KOF '96 est disponible sur iOS et Android

KOF 96 a été lancé en 1996 avec 27 personnages jouables et de nouvelles mécaniques de jeu. On note par exemple l'évasion d'urgence et les sauts intermédiaires qui ont fait leurs débuts dans la série avec KOF 96. Il s'agit du deuxième chapitre de la trilogie des jeux Orochi. Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions disposent de nombreuses commodités modernes comme les classements en ligne, la sauvegarde rapide ou la personnalisation des contrôles virtuels. Sans oublier le support des manettes.



Regardez la vidéo de KOF 96 :



Découvrez KOF 96 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles pour un contenu complètement similaire. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série ou si vous ne l'avez pas encore vue en action sur mobile, vous pouvez revoir nos articles sur Samurai Shodown IV, Metal Slug 5, Shock Troopers, The King of Fighters 2002, World Heroes et plus encore.

Télécharger KOF '96 ACA NEOGEO à 3,99 €