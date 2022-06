Burning Fight ACA NeoGeo se bastonne sur mobile

Alban Martin

Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu Burning Fight qui fait suite à Magician Lord et KOF 95 sur iOS et Android. Le beat'em all, qui a été initialement lancé en 1991, met en scène des détectives japonais et américains travaillant ensemble pour infiltrer une organisation criminelle qui domine l'ouest du Japon. Un concurrent assez intéressant de Streets of Rage.

Burning Fight revit grâce à la collection ACA NEOGEO

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions disposent de nombreux équipements modernes. Tout en gardant la difficulté et l'aspect des jeux de l'époque, les développeurs ont apporté des fonctions telles que les modes de classement en ligne, la sauvegarde rapide ou encore la personnalisation du pavé virtuel.



Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console de Burning Fight que vous pouvez regarder :

Si vous aimez les sprites et les combats de rue, vous pouvez vous laisser tenter, en tout cas si vous faites partie des nostalgiques qui ont connu la console ou bien les bornes d'arcade.



Découvrez Burning Fight ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Disponible sur tous les iPhone et iPad à partir d'iOS 13 et, comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles.

