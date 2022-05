Le nouveau Streets of Rage 4 castagne tout sur son passage sur iOS et Android !

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

L'un des classiques du jeu vidéo des années 90 est de retour dans une formule complètement repensée pour nos précieux mobiles. Il s'agit bien évidemment de Streets of Rage 4, développé par Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games, mais porté par Playdigious sur iOS et Android. L'un des HITs de Sega et des salles d'arcade reprend les grands principes dans tout en s'adaptant à une nouvelle ère.

Streets of Rage 4 est enfin disponible sur iOS et Android

Les développeurs ont réalisé un excellent travail pour, à la fois respecter la saga et la faire passer à la vitesse supérieure, près de trente ans après le premier opus. Plus beau, plus long et surtout plus intéressant que jamais, SoR 4 offre quelque chose de plus stratégique que les autres jeux du genre. On apprécie autant le style artistique "à la main" que la bande-son punchy.

Streets of Rage 4 a été lancé en avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19 sur Switch donc, mais aussi PS4 et Xbox One. Il ne manquait que la version pour écran tactile, la voici.



Si on prend rapidement plaisir à enchainer les combats de rue en dégageant tous ceux qui osent vous barrer la route, on se rend vite compte que les combos sont bien plus évolués que par le passé, tout comme la fluidité des mouvements bien aidée par des effets visuels flatteurs. L'inspiration rétro est signée du studio à l’origine de Wonder Boy: The Dragon’s Trap, on comprend donc le soin apporté à chaque détail.



Au total, vous pourrez débloquer 5 personnages jouables inédits & emblématiques qui devront se frayer un chemin à travers 12 niveaux afin de rétablir l’ordre dans les rues. Mais ce n'est pas tout puisque les développeurs ont caché 13 personnages alternatifs, des niveaux secrets et plus encore comme un mode Retro Pixel à tester pour les nostalgiques.



Et ce n'est pas tout. Playdigious a pris soin de réaliser un portage premium du titre en ajoutant la synchronisation avec le cloud, une interface remaniée pour l'écran tactile, les succès du Game Center et la prise en charge des manettes. Le multijoueur n'est pas encore inclus, mais il fera l'objet d'une mise à jour gratuite ultérieurement. Pour le reste, il s'agira du contenu complet qu'on retrouve sur toutes les plateformes, y compris le DLC M. X Nightmare en in-app. Streets of Rage 4 est vendu 7,99€ sur l'App Store iOS ou sur Android via le Google Play.

Frayez-vous à nouveau un chemin dans les Streets of Rage !



Streets of Rage 4 poursuit l’héritage de la saga Streets of Rage dans un beat’em up néo-retro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques.

