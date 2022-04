Streets of Rage 4 sur mobile proposera le DLC Mr X Nightmare en in-app

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Au début du mois d'avril, Playdigious a annoncé que le très percutant Streets of Rage 4 de Dotemu arriverait sur les plateformes mobiles le mois prochain en tant que version premium. Au-delà de cette bonne nouvelle, beaucoup se demandaient si le DLC Mr. X Nightmare arriverait également pour compenser les quatre années d'attente. Oui, Streets of Rage 4 a promis dès 2018 par le studio...

Streets of Rage 4 : une version complète sur mobile

Au départ, l'extension Streets of Rage 4 - Mr. X Nightmare a été lancée à 7,99 euros sur PC et consoles. Un prix élevé en apparence mais pas tant que ça quand on connait la qualité et la quantité du contenu inclus. Mieux, sur mobile, DotEmu a positionné le prix du pack à 2,99€ seulement, en plus des 8,99€ demandés pour le jeu de base.

Streets of Rage revient dans un nouvel opus 25 ans après le dernier épisode : un nouveau syndicat du crime semble avoir pris le contrôle des rues et corrompu la police. Tout ce dont vous disposez pour les combattre sont vos amis... et vos poings ! Encensé par la critique, Streets of Rage 4 a remporté plusieurs récompenses et a été nommé dans la catégorie des meilleurs jeux d’actions des Game Awards de 2020.

Regardez le dernier trailer vidéo :

Si vous souhaitez vous procurer Streets of Rage 4 et bénéficier de la réduction de 10% sur le prix de lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS ou vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android. Le multijoueur ne sera pas présent au lancement, mais il arrivera dans une mise à jour ultérieure.

Télécharger le jeu Streets of Rage 4