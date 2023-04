La mise à jour de Streets of Rage 4 ajoute un mode survie personnalisé

Le mois dernier, Dotemu a publié une énorme mise à jour gratuite pour Streets of Rage 4 apportant un nouveau mode de survie personnalisé, de nouvelles attaques en coopération, de nombreux ajustements d'équilibrage, et plus encore sur PC et console. Aujourd'hui, la mise à jour est disponible sur mobile via le studio Playdigious. Attendue, cette mise à jour rend l'expérience de base encore meilleure.

Streets of Rage 4 s'améliore encore !

Les notes de mise à jour complètes mettent en avant :

🤝 Nouveaux mouvements coopératifs

🤯 +300 améliorations dans le jeu

🔥 Nouveau mode de survie personnalisé dans le DLC (Mr. X Nightmare)

Pour célébrer cette mise à jour, le jeu lui-même est à son prix le plus bas sur iOS et Android. Regardez la bande-annonce de la mise à jour de Streets of Rage 4 ci-dessous :

Le jeu Streets of Rage 4 - Mr. X Nightmare est disponible en un seul achat sur iOS et Android. Rappelons que SOF4 était LE jeu de la semaine à sa sortie, un excellent beat'em all qui a su allier le gameplay d'antan avec les graphismes modernes et quelques idées bien pensées comme un côté stratégique plus profond qu'il n'y paraît. L'un des tout meilleurs jeux du genre, à tel point que son moteur a été repris pour l'excellent TMNT Shredder's Revenge.

Si vous ne l'avez pas encore acheté, Streets of Rage 4 est disponible sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android et profitez d'une réduction temporaire de 50 % !

Télécharger Streets of Rage 4 à 5,99 €