La mise à jour 1.3 de Vampire Survivors ajoute le niveau "Bat Country"

Pour patienter jusqu'à la sortie du DLC "Legacy of the Moonspell" de Vampire Survivors sur mobile, le studio Poncle vient de sortir une mise à jour intéressante sur toutes les plateformes. La version 1.3.0 intitulée "The Chaotic One" apporte un nouveau niveau "Bat Country", trois nouvelles réalisations à accomplir, deux reliques, des surprises et bien plus encore.

"The Chaotic One"

Les notes complètes de la version explique un peu plus en détail ce qu'est le nouveau niveau Bat Country :

Jouissif

Contient les 2 reliques nécessaires pour débloquer le power up Charme et la capacité Morph de Mortaccio

Gain d'XP très faible, mais densité d'ennemis élevée

Peu de sources de lumière, mais des objets peuvent être lâchés par les diamants

N'oubliez pas que dans les étapes où l'arrière-plan bouge, il y a une option pour désactiver ce mouvement

Les pizzas apparaissent dans les nouveaux runs après avoir obtenu les deux reliques. Elles permettent simplement de changer l'arrière-plan et n'ont aucun autre effet.



Le plus important peut-être, c'est que cette grande mise à jour arrive sur toutes les plateformes en même temps, y compris les mobiles. Regardez le trailer de la mise à jour Vampire Survivors "The Chaotic One" ci-dessous :



Si vous n'avez pas encore joué à Vampire Survivors, sachez que le jeu est gratuit et ne nécessite aucun achat intégré. Il n'y a que des publicités optionnelles que vous pouvez regarder pour gagner plus d'or lorsque vous avez perdu.

Pour mémoire, Vampire Survivors est un jeu de RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste qui a connu un énorme succès sur PC. Le but est simple, vous devez survivre aussi longtemps que vous le pouvez jusqu'à ce que la mort mette inévitablement fin à vos combats. Rassemblez de l'or à chaque partie pour acheter des améliorations et aider le prochain survivant à aller toujours plus loin.



Vampire Survivors c'est un style graphique gothique très particulier et un gameplay simple mais profondément tactique, comme expliqué lors de notre test.

Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors