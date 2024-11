Le DLC "Ode to Castlevania" pour Vampire Survivors est enfin disponible

Vampire Survivors rend hommage à l'une de ses plus grandes inspirations, la série Castlevania. Le DLC Ode to Castlevania est maintenant disponible (ou en cours de déploiement) et propose une large gamme d'armes, de personnages, de musiques et d'ennemis tirés de la célèbre série de Konami.

Avec la Toussaint et Halloween, c'est l’occasion rêver pour lancer un nouveau DLC pour Vampire Survivors, le hit de Poncle, avec un clin d'œil à Castlevania, l'une de ses principales inspirations. Ce nouveau contenu, intitulé Ode to Castlevania, est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes et regorge de nouveautés directement inspirées de la franchise de chasse aux vampires.

Comme vu lors de notre test, Vampire Survivors s’inspire ouvertement de Castlevania depuis ses débuts, qu’il s’agisse de la famille Belpaese dédiée à la traque des créatures de la nuit, des références musicales, des ennemis, ou des mystérieux repas revitalisants cachés dans le jeu. L’ajout de ce DLC est donc un hommage naturel à l’univers de Castlevania, avec une sélection impressionnante d’ennemis, de personnages emblématiques comme Simon Belmont et Alucard, d’armes, de musiques, et bien plus encore. Comme disait l'autre, la boucle est bouclée !

Après avoir vu la vidéo faisait apparaître Dracula, on se demande s'il ne serait pas le véritable vampire cette fois, ou une simple parodie pour continuer la plaisanterie...

Le DLC Ode to Castlevania est disponible dès maintenant sur iOS, Android, PC et consoles ! Comme toujours, le jeu est gratuit, mais les DLC sont payants, 4 € en l'occurrence pour celui-ci. Mais franchement, il les vaut largement.



Voici d'ailleurs tous les DCL à date :

Legacy of the Moonspell 1,99 €

Tides of the Foscari 1,99 €

Emergency Meeting 2,49 €

Operation Guns 2,49 €

Ode to Castlevania 3,99 €

