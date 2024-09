Vampire The Masquerade - "Coteries of New York" est disponible sur mobile

Le roman visuel Vampire the Masquerade, s'offre le volet "Coteries of New York" sur mobile. Le jeu des studios Draw Distance et Dear Villagers, est désormais disponible en version premium, grâce à un portage signé Plug In Digital Games.



Comme annoncé, Vampire the Masquerade - CofNY, est une histoire de lutte pour le pouvoir entre deux factions vampiriques dans la Grosse Pomme. Connu sur Steam et Switch, le jeu était attendu sur iOS et Android.

Découvrez Vampire: The Masquerade - CoNY

Pour commencer, regardez la bande-annonce mobile de Vampire la Mascarade - Coteries of New York :

Entrez dans l'univers de Vampire : la Mascarade avec le volet Coteries of New York, un jeu à la narration riche qui se déroule dans une métropole en pleine effervescence à l’aube de votre Étreinte.



Parcourez les rues sombres de la Grosse Pomme dans la peau d'un vampire fraîchement transformé, aux prises avec les défis de la non-vie sous le voile de la Mascarade. Forgez des alliances, découvrez des secrets et plongez dans le réseau complexe de la politique vampirique qui menace de vous dévorer.

Notre avis sur Vampire The Masquerade

"Coteries of New York" est un visual novel remarquable par sa beauté et son interactivité, contrastant avec la majorité des jeux du genre. Son immersion rappelle les jeux Telltale, avec des décisions fréquentes et une véritable sensation d'incarnation d'un personnage.



Visuellement, le jeu est somptueux, avec des personnages et des environnements nocturnes magnifiquement dessinés et légèrement animés. La musique, bien que répétitive, ajoute à l'ambiance. Seul bémol esthétique, une interface pas toujours discrète.



Reste que le jeu du jour exploite parfaitement la licence "Vampire: The Masquerade", avec des personnages excentriques et des intrigues politiques captivantes. Les dialogues sont bien écrits (et bien traduits), et les choix du joueur influencent l'évolution des petites histoires indépendantes des personnages. Cependant, ces arcs narratifs sont linéaires et, une fois complétés, les personnages disparaissent presque totalement.



D'ailleurs, la trame principale est parfois interrompu par des quêtes secondaires de manière abrupte. Si l'expérience est captivante, la fin déçoit quelque peu. Mais le plaisir est là, surtout à ce prix.

Télécharger Vampire The Masquerade

Vampire the Masquerade - Coteries of New York est disponible au prix de 19,99 € sur Steam et Switch, mais sur mobile, PID Games a sorti Vampire the Masquerade - Coteries of New York au prix de 4,99 € seulement. Vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur le Google Play Store pour Android.

Télécharger Vampire: The Masquerade - CoNY à 4,99 €