Le DLC Legacy of the Moonspell débarque sur Vampire Survivors mobile

Vampire Survivors (gratuit) sur mobile a été mis à jour la semaine dernière avec la prise en charge des sauvegardes Cloud (Game Center pour iOS et Google Play Games pour Android), la prise en charge des notifications push, un menu d'options mis à jour, un moyen de supprimer les données de sauvegarde (en tapant 7 fois sur l'icône du compte), et de nombreuses corrections. C'était bien, mais les joueurs mobiles attendaient toujours le contenu additionnel "Legacy of the Moonspell".

Vampire Survivors est plus intéressant que jamais

Aujourd'hui, le DLC est disponible avec une mise à jour sur iOS et Android, il suffit ensuite de l'acheter dans la nouvelle boutique du jeu. Une fois que c'est fait, l'application redémarre pour vérifier le DLC.



Si vous n'y avez pas encore joué sur PC ou Xbox, regardez la bande-annonce de lancement du DLC "Legacy of the Moonspell" ci-dessous :

Le DLC lui-même vaut le détour, alors assurez-vous que le jeu est à la version 1.3.301 et appuyez sur le bouton "DLC Store" pour l'acheter. Si vous appréciez VS, il est indispensable et devrait être proposé à 1 €. Si vous n'avez pas encore joué à Vampire Survivors, consultez notre test. Celui qui était le jeu de la semaine à sa sortie est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android, ainsi que sur PC via Steam.



Oui, le jeu n’est pas joli, mais il est extrêmement bien pensé et prenant.

