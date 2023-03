La mise à jour de Vampire Survivors mobile ajoute la sauvegarde cloud et des notifications

Vampire Survivors Mobile a été mis à jour il y a quelques heures en version 1.3.201 avec la prise en charge des sauvegardes dans le cloud (Game Center pour iOS et Google Play Games pour Android), la prise en charge des notifications, la mise à jour du menu d'options, un moyen de supprimer les données de sauvegarde (en tapant 7 fois sur l'icône du compte), et de nombreux correctifs. Une bonne nouvelle qui vient améliorer un peu plus cet excellent jeu.

Vampire Survivors passe en version 1.3.201

Alors que nous attendons toujours le DLC "Legacy of the Moonspell" sur mobile, la mise à jour d'aujourd'hui n'en reste pas moins intéressante, notamment grâce aux sauvegardes sur les serveurs d'Apple et de Google. Découvrez la bande-annonce de la dernière mise à jour majeure ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore joué à Vampire Survivors, sachez qu'il a été élu meilleur jeu de la semaine par nos soins fin 2022. Pour mémoire, il s'agit d'un RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste qui a connu un énorme succès sur PC. Le but est de survivre le plus longtemps possible, tout en améliorant son personnage entre chaque partie.



Le jeu est gratuit et ne nécessite aucun achat d'application. Il n'y a que des publicités optionnelles que vous pouvez regarder pour gagner plus d'or lorsque vous mourrez.



Si vous l'avez déjà testé, qu'en pensez-vous ?

Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors