Rockstar ajoute la sauvegarde Cloud à Bully: Anniversary Edition

Rockstar Games vient de déployer la mise à jour 1.4.0 pour Bully : Édition Anniversaire, introduisant notamment la sauvegarde dans le cloud. Plongez dans cette version modernisée d’un classique, où vous incarnerez un adolescent turbulent dans une école corrompue. Voici ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté et pourquoi il est temps de (re)découvrir ce chef-d’œuvre.

Une ascension sociale dans un monde déjanté

Dans Bully, une sorte de fils spirituel de GTA, vous êtes Jimmy Hopkins, 15 ans, fraîchement débarqué à la Bullworth Academy, un établissement rongé par la corruption. Entre caïds, professeurs tyranniques et défis loufoques, votre mission est de grimper les échelons sociaux à coups de canulars et de malice. Avec un passé déjà chargé, il faudra redoubler d’efforts pour survivre à cette année scolaire explosive.

Mise à jour 1.4.0 : sauvegarde cloud et améliorations

La grande nouveauté de la version 1.4.0 est la sauvegarde dans le cloud via le Rockstar Games Social Club. Si vous aviez un ancien identifiant Social Club, reconnectez-vous pour récupérer vos fichiers de sauvegarde précédemment téléchargés. Le jeu, loin de ses origines PS2 de 2006, arbore des graphismes HD avec des textures affinées, des effets de lumière dynamiques et des animations fluides. Ajoutez à cela un mode multijoueur en ligne pour défier vos amis, et l’expérience est complète, comme nous l'expliquions lors de notre test de Bully en 2016.

Pourquoi y jouer (ou y revenir) ?

Bully : Édition Anniversaire s’impose sans doute comme la manière la plus raffinée de redécouvrir ce classique aujourd’hui. Reprenant presque intégralement le contenu de la Scholarship Edition avec un chargement quasi instantané, cette version à emporter partout brille par ses commandes fluides et parfois supérieures à celles des consoles d’origine. L’humour mordant, les joutes physiques enlevées, une bande-son magistrale et des dialogues savoureusement absurdes : tout concourt à en faire un titre d’exception. Après GTA 6, un Bully 2 serait une suite bien plus désirable qu’un nouveau Red Dead. Un GTA 5 serait déjà incroyable sur iOS...

Télécharger Bully: Anniversary Edition à 7,99 €