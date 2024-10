Le code source de GTA 5 se balade sur Internet

L'affaire du piratage de Rockstar Games, qui a récemment valu au principal accusé une condamnation à vie, n'a pas encore livré tous ses secrets. Après avoir révélé GTA 6 avant l'heure, le groupe Lapsus$ vient de divulguer le code source de Grand Theft Auto 5.



Si vous êtes sur Discord, Telegram ou quelques plateformes du dark web, vous pouvez mettre la main sur les fichiers du deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, GTA 5.

Grand Theft Auto V est dans la nature

Le propriétaire d'un canal connu sous le nom de "Phil" a partagé ces liens vers le code source sur un canal GTA leak sur Telegram, ainsi qu'une capture d'écran de l'un des dossiers contenant les données volées.

BREAKING: The full source code for GTA 5 has been publicly leaked, the source code was previously traded between individuals before now pic.twitter.com/oMTGW0su0N — GTA Focal (@GTAFocal) December 24, 2023

Le propriétaire de la chaîne a rendu hommage à Arion Kurtaj, le hacker de Lapsus$ qui avait déjà divulgué du contenu de la pré-version de Grand Theft Auto 6 sous le pseudonyme de "teapotuberhacker". Celui qui a réalisé une opération sans précédent a récemment fait l'objet de poursuites judiciaires au Royaume-Uni, où il a été hospitalisé pour une durée indéterminée pour avoir piraté les systèmes de Rockstar et d'Uber.



Pour mémoire, en 2022, Lapsus$ a infiltré le serveur Slack interne et le wiki Confluence de Rockstar Games, revendiquant l'accès aux codes sources et aux fichiers sources de GTA 5 et GTA 6. À l'époque, des parties du contenu volé ont été partagées sur des forums et Telegram, y compris des extraits de code source de GTA 5 en guise de preuve.



Selon le groupe de recherche en sécurité vx-underground, l'auteur de la fuite sur Discord avait menacé de publier le code source plus tôt, en août 2023, l'idée étant de "contrer les escroqueries au sein de la scène de modding de GTA V".



De nombreux développeurs ont examiné le contenu de la fuite, confirmant apparemment son authenticité en tant que code source de GTA 5. Le projet compile, mais il manque tout de même quelques fichiers de configuration pour pouvoir lancer le jeu.

D'autres projets divulgués

La fuite durant le réveillon de Noël n'a pas concerné que GTA 5. On trouve aussi des fichiers de GTA 6, mais aussi des informations sur d'autres projets.



Par exemple, Rockstar a bien travaillé sur Bully 2, abandonné au profit de Red Dead Redemption. C'est aussi le cas pour GTA 4, un titre finalement annulé.

Enfin, plusieurs DLC pour GTA 5 étaient prévus, mais n'ont jamais vu le jour :

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Relationship Pack

Enterprise Pack

Prologue DLC

LibertyV DLC

Reste que le vol des données et la fuite du code ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté des joueurs. Personne ne peut dire à date si les informations des joueurs de GTA sont en sécurité à ce jour, Rockstar Games n'ayant pas fait de déclaration officielle à ce sujet.