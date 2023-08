Le code source d'une IA publié par Apple via GitHub

Au début du mois d'août, Tim Cook avait profité de l'annonce des résultats financiers pour réaffirmer que l'investissement d'Apple dans l'IA générative ne date pas d'hier . Autrement dit, Apple utilise déjà massivement l'IA générative et oui, ce n'est pas près de s'arrêter. Si Apple venait un jour à lancer une IA semblable à celle de Chat-GPT, nul doute qu'elle serait directement insérée dans Siri , l'assistant vocal de la marque. Ce qui pourrait par la même occasion lui donner un petit coup de pouce afin de rattraper ses concurrents.

Durant le mois de juillet, Apple a publié le code source d'une intelligence artificielle via GitHub . Nommé AXLearn, ce moteur dopé à l'IA est doté d'une library (bibliothèque) codée en Python (langage informatique) permettant de travailler l'apprentissage profond (deep learning). Un moteur qui pourrait engloutir les fameux grands modèles de langage (LLM) et par la même occasion permettre de créer une IA générative aussi puissante que celle de Chat-GPT . Une rumeur annonce un Apple-GPT pour l'année prochaine.

