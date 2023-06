Siri sur iOS 17 : multi commandes et invocation plus simple

C'était une rumeur, 'assistant vocal d'Apple, Siri, est finalement plus facile à invoquer avec iOS 17. Autre amélioration, il sait enfin gérer plusieurs demandes à la fois.



Malgré des rumeurs autour d'un écran intelligent, un mélange entre un HomePod et un iPad avec la fonction StandBy découverte sur l'iPhone, la WWDC d'Apple n'a pas été très prolifique pour la maison intelligente. Cependant, les ingénieurs ont réalisé quelques changements intéressants.

Plusieurs commandes dans la même phrase

Bien que cela puisse sembler une petite mise à jour, ce sera une amélioration significative pour ceux qui utilisent des commandes vocales dans leur maison intelligente. Dire "Siri, éteins les lumières du salon et verrouille la porte d'entrée" est tout de même bien plus pratique que de devoir énoncer une par une les commandes.



Amazon Alexa et Google Assistant sont suffisamment intelligents pour comprendre des demandes successives depuis des années, mais Siri doit toujours être sollicité individuellement à chaque fois. Avec ses dernières mises à jour, Apple a également supprimé le "Hey" de "Hey Siri" (en français il faut toujours prononcer le "Dis" pour le moment), se mettant ainsi au même niveau que son principal concurrent, Alexa, qui n'a besoin que d'un seul mot pour se réveiller.



Reste à voir si des mots très proches comme "City" ou "Serie" en anglais ne déclencheront pas les oreilles de l'assistant d'Apple.

La maison intelligente en 2023

Concernant les évolutions de la maison intelligente à proprement parler, on en retrouve à deux niveaux différents. D'abord sur Apple TV avec tvOS 17 qui dispose d'un centre de contrôle repensé qui facilite la navigation vers les caméras et l'activation de scènes à l'aide de la télécommande Siri. Ensuite, sur l'application Maison d'iOS 17 qui propose jusqu'à 30 jours d'historique d'activité des appareils tels que les serrures de porte, les portes de garage, les systèmes d'alarme et les capteurs de contact. Cet historique sera visible dans l'application sous "Sécurité et protection" et pourra indiquer quand une porte de garage a été ouverte ou fermée, quand un système de sécurité a été activé et quand une porte a été verrouillée ou déverrouillée. C'est une fonctionnalité bienvenue, mais qui est déjà présente dans la plupart des applications de maison intelligente.

Certains ont déjà été repérés dans la version bêta destinée aux développeurs, tels qu'un sélecteur de couleurs amélioré pour les lumières et un widget Maison personnalisable. Apple a également annoncé que les codes PIN et le déverrouillage par tapotement sont désormais disponibles pour les serrures intelligentes compatibles avec Matter.

New Home App UI

New slider, color picker… looking more into updates and changes!!! #homekit #WWDC23 pic.twitter.com/2B3JNkttEy — Tech-Up (@thetech_up) June 5, 2023



Ce manque d'activité cette année met en évidence ce que je crois être la stratégie d'Apple de s'appuyer entièrement sur Matter pour ses efforts dans le domaine de la domotique à l'avenir. La nouvelle norme de maison intelligente soutenue par Apple et ses concurrents, dont Amazon, Google et Samsung, en est encore à ses débuts. Les produits arrivent doucement, souvent par le biais de mises à jour. Une bonne manière pour Apple de refaire son retard sur Amazon et Google, grâce aux fabricants tiers.