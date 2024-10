iPhone 17 Pro : la batterie serait encore plus simple à enlever

Dans le passé, Apple a beaucoup été critiqué (notamment par iFixit) pour rendre difficile le changement de batterie. Avec les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, Apple a adopté une nouvelle approche pour faciliter le remplacement de batterie. Cette solution devrait se déployer dans les modèles Pro dès l’année prochaine !

Un changement de batterie toujours plus simple

Apple continue de faire des efforts pour améliorer la réparabilité de ses appareils, et notamment le remplacement de composants clés comme la batterie. Sous pression de la Commission européenne et d’autres régulateurs à travers le monde, la firme de Cupertino pourrait introduire la dernière méthode de retrait des batteries en date sur ses futurs iPhone 17 Pro, ce qui faciliterait énormément la tâche des réparateurs.



Les modèles d’iPhone 16 et iPhone 16 Plus ont déjà bénéficié d’une innovation intéressante à ce niveau : un nouvel adhésif qui peut être facilement enlevé à l’aide d’un simple courant électrique de basse tension. Pour ce faire, une source d’alimentation comme une batterie 9V, un chargeur USB-C ou autre, peut être utilisée pour générer ce courant et permettre un retrait facile de la batterie, simplifiant ainsi les réparations.

Cependant, cette innovation n’est pas présente sur les modèles iPhone 16 Pro. Néanmoins, selon le leaker Majin Bu, cette technologie pourrait bien être adoptée par Apple sur l’ensemble des modèles iPhone 17 l’année prochaine, y compris les versions Pro. Majin Bu affirme que cette nouvelle méthode de retrait de la batterie par voie électrique facilitera considérablement la vie des réparateurs, qui attendent depuis longtemps une solution plus pratique et rapide pour les iPhone Pro.



Pour appuyer ses affirmations et montrer que c’est vraiment sérieux, Majin Bu a partagé une image montrant l’adhésif de la batterie en quatre tailles différentes, correspondant vraisemblablement aux futurs modèles d’iPhone 17. Si ces spéculations s’avèrent vraies, il s’agirait d’une avancée majeure pour Apple en termes de durabilité et de réparabilité, des sujets devenus centraux dans l’industrie des smartphones, en particulier en réponse aux réglementations de plus en plus strictes.