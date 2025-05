iPhone 17 Air : nouvelle batterie au silicium pour préserver son autonomie ?

Apple s’apprêterait à intégrer une nouvelle technologie de batterie à anode en silicium dans l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin attendu pour septembre 2025. Cette innovation viserait à compenser la réduction de taille de l’appareil tout en maintenant une autonomie compétitive.

Ce serait une première pour un iPhone

Apple pourrait franchir un cap technologique important avec l’iPhone 17 Air, en introduisant une batterie à anode en silicium, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Ce modèle, attendu pour septembre 2025, serait le plus fin jamais conçu par Apple, et cette avancée dans les batteries permettrait de compenser les contraintes d’espace imposées par son design ultra-fin.

Une batterie plus compacte, mais plus puissante

Le fournisseur japonais TDK serait prêt à livrer ses premières batteries à anode 100 % silicium dès la fin juin 2025. Contrairement aux anodes en graphite actuellement utilisées, celles au silicium peuvent stocker jusqu’à 15 % d’énergie en plus, à taille égale. Cela permettrait à Apple de réduire l’épaisseur de l’iPhone 17 Air à 5,5 mm, tout en maintenant une autonomie raisonnable.

Des performances d’autonomie discutables

Malgré cette innovation, DigiTimes note que les performances réelles pourraient ne pas satisfaire tous les utilisateurs. Des sources industrielles estiment que seulement 60 à 70 % des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sur une seule charge, contre 80 à 90 % pour les iPhone actuels.

Apple envisagerait donc de relancer un accessoire de type coque batterie, abandonné depuis l’iPhone 12, afin de proposer une option pour prolonger l’autonomie sans compromettre la finesse du produit.

Une gestion intelligente avec iOS 19

Apple miserait également sur le logiciel pour améliorer l’expérience utilisateur. Avec iOS 19, l’iPhone 17 Air bénéficierait d’une gestion énergétique assistée par intelligence artificielle : le système analyserait les habitudes d’usage pour ajuster dynamiquement la consommation et optimiser la durée de vie de la batterie.

Un pari sur l’avenir

L’iPhone 17 Air pourrait incarner la nouvelle direction d’Apple : des appareils plus fins, toujours plus performants, et soutenus par des innovations technologiques discrètes mais stratégiques. Reste à voir si l’autonomie réelle suivra, ou si la promesse du design ultra-fin devra s’accompagner de compromis matériels ou accessoires.