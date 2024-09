iOS 17.4 : Siri peut lire des SMS dans d'autres langues

Avec iOS 17.4, Siri peut maintenant comprendre et annoncer des SMS écrits dans une autre langue que la sienne. Pratique pour toutes les personnes qui discutent dans plusieurs langues via leur iPhone.

Siri se la joue polyglotte

iOS 17.4 est une grosse mise à jour pour l'iPhone, surtout en Europe. En attendant que Siri se métamorphose avec iOS 18 et l'IA, l'assistant vocal d'Apple s'améliore par petites touches. Désormais, Siri à la capacité de lire des messages rédigés dans d'autres langues.



Via le menu Réglages > Siri et recherche > Messages avec Siri, on découvre une nouvelle fonction permettant d'ajouter différentes langues pour la lecture des messages. L'idée est simple, permettre à l'assistant vocal de comprendre des SMS dans d'autres langues que celle dans laquelle il est configuré de base.

Prenons un exemple simple. Votre Siri est réglé en français, mais vous discutez souvent avec une personne par SMS dans une autre langue. Il suffit alors de l'ajouter ici et le tour est joué. Siri peut maintenant annoncer le SMS dans une autre langue que la sienne. Il est d'ailleurs possible d'en ajouter plusieurs, ce qui est pratique pour les personnes multilingues.



Pour rappel, depuis iOS 17.4, il n'est plus nécessaire d'exprimer la formule "Dis Siri" pour invoquer l'assistant vocal. Il suffit de dire "Siri" pour qu'il comprenne. Une option également paramétrable dans cette section Siri et recherche.