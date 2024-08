La version Siri GPT se confirme pour iOS 18

C'est un secret de Polichinelle, Siri devrait passer à la vitesse supérieure cette année. Avec l'émergence des IA génératives comme ChatGPT, Apple ne peut pas se laisser distancer. Pour rester dans le coup, malgré un assistant virtuel critiqué depuis sa sortie sur iPhone 4S, la firme prévoit une refonte de Siri avec iOS 18. L'entreprise compte dévoiler son SiriGPT (parfois appelé AppleGPT) lors de la WWDC 24 en juin prochain.

AppleGPT / SiriGPT

Sans avoir officialisé de projet particulier sur l'intelligence artificielle générative, nous avons plusieurs indices. Le premier était un rapport publié à l'été 2023 indiquant qu'elle avait déjà créé son propre système de grand modèle de langage (LLM), baptisé AppleGPT.



Bien que ce rapport ait permis de faire grimper en flèche l'action AAPL, il ne fallait pas s'attendre à du concret avant au moins un an.



Plus récemment, Apple a publié une librairie appelée Ferret. Il s'agit d'une IA générative multimodale. Voilà qui ne laisse guère de place au doute.



Mais les objectifs d'Apple sont bien plus ambitieux que ceux de ChatGPT d'OpenAI. L'entreprise américaine vise à dépasser la concurrence de deux manières :

Traitement en local sur l'appareil

Aller au-delà du traitement du texte pour inclure audio et vidéo

Traitement en local

Les systèmes d'IA tels que ChatGPT effectuent tous leurs traitements sur des serveurs distants, car ceux-ci ont une puissance de calcul phénoménale, mais des documents de recherche rédigés par Apple suggèrent que l'entreprise a un objectif bien plus ambitieux : utiliser le traitement sur l'appareil pour interroger son IA.



Cela présenterait l'avantage évident de la rapidité et de la confidentialité, mais permettre à de tels services de fonctionner dans la mémoire limitée des appareils mobiles représente un énorme défi. D'où le train de retard pour se lancer sur le marché. Ses ingénieurs ont apparemment trouvé comment mieux exploiter la mémoire flash pour faire tenir des grands modèles de données sans avoir des téra-octets de libres.



En prenant du recul, on se dit que le lancement de Siri hors ligne dans les derniers modèles d'Apple Watch 9 et Ultra 2 fait parti de cette stratégie.

L'IA audio et vidéo

ChatGPT s'appuie sur les Large language model (LLM), autrement dit les grands modèles de langage car il s'agit de traitement du... langage. Mais les ambitions d'Apple vont plus loin, puisqu'elle cherche à intégrer le traitement de la vidéo et de l'audio. En fait, la firme le fait déjà en partie avec la réalité augmentée. Depuis quelques temps, iOS 16 détecte les portes pour les malvoyants et affiche les sous-titres en direct.

Rendez-vous en juin 2024

Tout cela nous amène à iOS 18. Plusieurs sources ont proclamé que le nouveau Siri sera présenté à la WWDC 2024. Après Bloomberg, Morgan Stanley ou encore Ming-Chi Kuo, c'est le Financial Times qui évoque le lancement attendu d'une version beaucoup plus puissante de Siri.

La Worldwide Developers Conference d'Apple, qui se tient habituellement en juin, devrait être l'occasion pour l'entreprise de dévoiler son dernier système d'exploitation, iOS 18. Les analystes de Morgan Stanley s'attendent à ce que le logiciel mobile soit axé sur l'IA générative et que son assistant vocal Siri soit alimenté par un LLM [...]

En ce qui concerne les puces de leurs appareils, il est certain qu'elles sont de plus en plus orientées vers l'IA du point de vue de la conception et de l'architecture.

S'il fallait une preuve de plus, rappelons que près de la moitié des offres d'emploi d'Apple dans le domaine de l'IA contiennent désormais le terme "Deep Learning", qui se rapporte aux algorithmes qui alimentent l'IA générative - des modèles qui peuvent produire du texte, de l'audio et du code semblables à ceux d'un humain en quelques secondes.

Conclusion

La version Siri GPT est donc inéluctable. Pour ne pas se faire distancer par ChatGPT qui a complètement transformé certaines façon de travailler, humiliant au passage les capacités limitées de Siri, Apple doit riposter. Outre la confidentialité qu'elle affectionne tant (à juste titre), la société de Tim Cook entend, une nouvelle fois, marquer les esprits avec une approche plus poussée. Reste à savoir comment l'intégration sera faite dans iOS 18, au niveau système, dans Siri, dans les applications ou les trois à la fois.



Quelles sont vos attentes ? Consultez nos idées de nouveautés pour iOS 18.