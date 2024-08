Siri peut vous aider à trouver votre iPhone à la maison

Si vous êtes du genre tête en l'air et égarez régulièrement votre iPhone chez vous, que ce soit sous un coussin, une pile d'affaires ou dans les toilettes, sachez qu'il existe une astuce simple pour le retrouver. Nul besoin d'avoir une Apple Watch, il suffit de demander à Siri de vous aider.

Ceux qui utilisent déjà l'Apple Watch dans ce genre de cas n'auront probablement pas besoin de cette astuce, mais il est tout de même intéressant de la connaître. Siri, l'assistant virtuel d'Apple, est utile dans bien des situations du quotidien. Nonobstant, il peut également vous rendre un fier service dans certains cas, comme lors de la perte de votre iPhone.

Comment localiser un iPhone perdu à l'aide de Siri

La méthode douce

Au-delà des requêtes classiques à Siri comme demander un itinéraire, lancer un minuteur, appeler un ami ou autre recherche Internet, il est possible de lui demander de l'aide pour localiser un iPhone.

Selon la taille de votre appartement ou maison, il faudra peut-être crier :

Siri, où es-tu ?

Depuis iOS 17.4, nul besoin de préfixer vos demandes par "Dis" ou "Hey" en anglais, l'iPhone comprend désormais le mot clé "Siri" tout seul. Si tout se passe bien, l'iPhone répondra alors :

Je suis par ici.

Cette simple phrase, inutile hors de son contexte, vous permettra de devenir l'emplacement de votre téléphone perdu, sans avoir besoin de demander à un membre de votre famille de vous appeler, chose qui serait d'ailleurs inutile en mode silencieux.

La méthode forte

Si vous n'entendez pas bien Siri ou que vous ne parvenez pas à trouver le téléphone, il faut passer à la vitesse supérieure en faisant sonner l'iPhone. Demandez alors :

Siri, où est mon téléphone ?

L'IA lancera alors la fonctionnalité "Localiser" d'Apple et fera en sorte que votre iPhone sonne de plus en plus fort s'il est à proximité, facilitant la recherche.



Une petite astuce à connaître, qui remplace la fonction "faire sonner l'iPhone", datant de 2015, depuis une Apple Watch. Tout le monde n'en porte pas en permanence (il est bon de se déconnecter totalement de temps à autre) et le simple fait de réaliser quelques actions sur l'écran tactile de la tocante n'est pas aussi intuitif et rapide que d'interpeler Siri.

Via iCloud.com

Si vous ne trouvez toujours pas l'iPhone à la maison, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure en usant de l'option "Localiser des appareils" sur iCloud.com. Une fois connecté, sélectionnez l'appareil dans la liste "Tous les appareils", à gauche.



Vous pourrez alors le voir sur une carte et, éventuellement, le faire sonner.



Dites-nous si vous aviez déjà posé cette question à Siri et, sinon, comment vous utilisez Siri le plus souvent.