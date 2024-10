Les iPhone sont ultra sécurisé, à tel point que même Apple ne peut pas y accéder. Si cela est bénéfique pour la confidentialité de millions de personnes à travers le monde, c’est un point faible pour les enquêtes policières où un iPhone doit être déverrouillé afin d’en apprendre plus sur un suspect décédé ou non coopératif. Si le FBI s’est longtemps aidé des solutions de Cellebrite, la société aurait aujourd’hui ses propres limites.

Cellebrite n’arrive pas à hacker les iPhone avec iOS 17.4 ou plus récent

Cellebrite, une entreprise israélienne reconnue pour ses capacités de déblocage de smartphones verrouillés, se trouve actuellement incapable de déverrouiller les iPhone utilisant iOS 17.4 ou des versions ultérieures. Cette limitation a été révélée par des documents vérifiés par 404 Media, qui montrent que les outils de Cellebrite ne peuvent pas suivre les récents renforcements de sécurité mis en place par Apple.



La firme de Cupertino soucieuse de la sécurité de ses utilisateurs, a continuellement amélioré les protections de ses dernières mises à jour. Les versions récentes d’iOS, en particulier iOS 17.4 et au-delà, bénéficient de ces améliorations. Cela a conduit à une incapacité des outils de Cellebrite à contourner les nouvelles protections, comme le montre la “Matrice de support iOS de Cellebrite”, où le statut pour les iPhones verrouillés sous iOS 17.4 ou plus récent est marqué comme “En recherche”.

Adoption croissante de iOS 17.4

Actuellement, 77 % de tous les iPhone et 87 % des iPhones commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iOS 17. Bien que tous n’aient pas encore installé iOS 17.4, cette proportion augmente rapidement, car Apple incite à des mises à jour nocturnes automatiques. Cela complique davantage le travail de Cellebrite, qui voit sa marge de manœuvre se réduire à mesure que de plus en plus d’appareils adoptent cette mise à jour.



Toutefois, Cellebrite a récemment élargi la prise en charge des iPhone XR et iPhone 11 sous iOS 17.1 à 17.3.1, ce qui montre une certaine capacité à s’adapter.

Utilisation par les forces de l’ordre

Le dispositif UFED (Universal Forensic Extraction Device) de Cellebrite est largement utilisé par les forces de l’ordre à travers le monde pour extraire des données de téléphones mobiles. Cellebrite s’est notamment fait connaître en 2016 pour son implication potentielle dans l’aide au FBI pour accéder à l’iPhone 5C du tireur de San Bernardino. C’est précisément à partir de ce moment que Cellebrite s’est fait connaître grâce à une incroyable médiatisation.

Des mises à jour toujours plus protectrices d’Apple

Apple ne cesse de perfectionner la sécurité de ses systèmes d’exploitation pour devancer des entreprises comme Cellebrite, qui cherchent à exploiter les vulnérabilités. Cette dynamique d’amélioration continue révèle l’engagement d’Apple à protéger la confidentialité et les données de ses utilisateurs contre des accès non autorisés.



Dans une affaire récente lors d’un meeting de Donald Trump en Pennsylvanie le 13 juillet, où un tireur a été arrêté, le FBI n’a pas précisé si le téléphone verrouillé du tireur était un iPhone ou un Android. Cependant, les données ont été accessibles en 48 heures, ce qui laisse penser qu’il ne s’agissait probablement pas d’un iPhone avec une version logicielle récente.