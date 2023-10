Avec iOS 17, l'iPhone peut s'éteindre tout seul la nuit

Si comme moi, vous vous êtes déjà réveillé avec un Face ID non fonctionnel, vous n'êtes pas seul. En effet, certains iPhone semblent redémarrer tout seul la nuit, avec une mise hors tension de parfois plusieurs heures. Cela ressemble à une mise à jour effectuée la nuit, mais Apple n'a pas encore communiqué à ce sujet.

L'iPhone fait-il la sieste ?

Le signe qui doit vous alerter, c'est qu'au réveil, du moins à la première utilisation de l'iPhone, Face ID n'est plus fonctionnel et nécessite de taper votre code d'accès pour se réactiver, comme après une mise à jour ou plusieurs échecs de reconnaissance faciale. Plusieurs témoignages inondent les réseaux comme X ou Reddit. Certains parlent même de black-out pendant des heures, l'historique de la batterie démontrant que le téléphone a été éteint un bon moment.

Pour ma part, il s'agit d'un iPhone 15 standard, mais c'est aussi vrai pour des iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro et autre. De plus, lors de l'utilisation journalière, il y a plus de crashs logiciels qu'habituellement, ce qui me fait penser à un souci avec iOS 17.0.3.



En tout cas, cela parait très étrange que l'iPhone s'éteigne de lui-même et qu'il reste "off" une partie de la nuit. Serait-ce un plan d'Apple pour économiser la batterie ou plutôt un bug ?



Pour vérifier par vous-même, consulter au petit matin le niveau de votre batterie dans Réglages > Batterie > 24 dernières heures.



Voilà qui vient s'ajouter à la pile de problèmes apportés par l'iPhone 15 et iOS 17. Après la surchauffe, nous avons actuellement le problème de WiFi qui fait pester une partie des utilisateurs. Dites-nous si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel chez vous.